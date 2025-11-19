鉅亨網新聞中心 2025-11-19 15:16

資深市場分析師、加密貨幣交易所 BitMEX 前執行長亞瑟 · 海耶斯（Arthur Hayes）表示，比特幣近期價格的劇烈下跌，本質上源自於全球美元流動性的收緊，而非政府支持減弱或機構看漲情緒消退等市場因素。

比特幣墜入熊市 幣圈大老揭穿真兇：美元流動性緊縮。(圖:shutterstock)

亞洲時段 18 日比特幣一度跌破 9 萬美元關卡，創下七個月新低，完全抹去了 2025 年以來的全部漲幅。海耶斯強調：「比特幣是全球法定貨幣流動性的自由市場風向指標，其交易基於對未來法定貨幣供應量的預期。」他認為，這一幕預示著一場「信用事件正在醞釀」。

海耶斯指出，他的綜合指標顯示美元流動性自 4 月以來持續萎縮，但在那之前，比特幣價格之所以能夠逆勢攀升，主要是因為機構資金的持續流入，特別是比特幣現貨 ETF 不斷吸引大規模資金，以及「川普政府釋放的利多流動性言論」共同支撐了市場行情。

然而，近月來，比特幣 ETF 遭遇了史無前例的資金流出。尤其是在 11 月 14 日，貝萊德旗下全球最大的比特幣現貨 ETF (IBIT) 單日流出創紀錄的 4.63 億美元，使得全球加密貨幣基金當週累計流出高達 20 億美元。

海耶斯進一步分析了在 ETF 資金流動變化中扮演關鍵角色的基差交易（Basis Trade）解除情況。

基差交易在金融服務業中地位重要，摩根大通在 4 月時估計，此類交易鎖定的金額高達 4,000 億美元。在這類策略中，交易員通常會在某類資產上建立多頭頭寸，同時在相關期貨合約上建立空頭部位，例如：買入比特幣 ETF 的同時做空比特幣期貨。

海耶斯指出，IBIT 的主要持倉方是對沖基金及投資機構，他們利用 IBIT 作為基差交易工具，而非單純持有比特幣多頭頭寸。他們透過買入 ETF 並做空芝商所上市的比特幣期貨合約來賺取兩者之間的價差。這種操作具有資本效率，因為經紀商通常允許他們用 ETF 作為期貨空頭部位的抵押品。

隨著比特幣近期下跌，此類交易的「基差」收窄，使得套利空間縮小，這直接導致了比特幣 ETF 資金流入減少。

海耶斯認為，當散戶看到機構拋售 ETF 時，可能會誤解為機構不再看好比特幣，從而形成負面反饋循環：散戶跟風拋售導致基差進一步收窄，最終迫使更多機構投資者拋售 ETF，以解除其基差交易。

儘管近期市場承壓，海耶斯對比特幣的長期前景仍持樂觀態度。他預測，如果全球股市出現「10% 至 20%」的修正，且利率維持在 5% 附近，美國政府將可能被迫採取增發美元的措施來應對流動性危機。