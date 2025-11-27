鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-27 17:15

阿里巴巴周二 (25 日) 公佈 9 月為止一季財報，引發市場廣泛關注，財報發佈時間比往常延後一小時，足見其受關注程度之高，該集團第三季營收達 2478 億元(人民幣，下同)，略高於市場預期，但經調整 EBITA 僅 90.73 億元，年減 73%，Non-GAAP 會計準則下的淨利 103.52 億元，亦年減 72%，低於預期。

決戰2026！專家：阿里與字節將在「電商+AI」主軸迎來天王山之戰（圖：Shutterstock）

從財報整體來看，阿里巴巴雖在帳面上傳遞出部分正面訊號，如營收略超預期、雲端業務表現亮眼、資本開支繼續維持在相對高位，但利潤的顯著下滑、電商成長乏力等問題也十分突出。

專家認為，結合過去幾季的激進擴張，阿里巴巴如今面臨著「力不從心」的局面，既要守住電商基本盤，又要搶佔 AI 制高點，曾經微妙的平衡正變得越來越難以維繫。

目前，阿里巴巴面臨的競爭格局發生了巨大變化。「創投女王」徐新執掌的今日資本購入字節跳動老股，按媒體披露的交易對價估算，字節當前估值已達 4800 億美元，約合人民幣 3.4 兆元，若此事屬實，字節跳棟已超越阿里巴巴 (當前整體估值約 2.7 兆元估值)，坐穩中國網路企業估值第二把交椅。

專家指出，字節與阿里在業務佈局上並無本質差異，二者均以電商為現金奶牛基本盤，以 AI 為遠期發展的核心目標，阿里能做的，字節也能做，雙方核心利益全面碰撞，正面臨類似國際關係中「修昔底德陷阱」的局面。

電商和 AI 是當下巨頭們兵家必爭之地。電商是阿里和字節在商業上的立身之本，是必須堅守的「現在」。根據 2025 財年數據，淘天集團貢獻阿里巴巴集團約 45% 的營收，整個電商族群 (中國電商 + 阿里國際) 營收佔比更常年維持在 60-70%，不僅自負盈虧，更承擔著為雲端業務、AI 研發等長期投入輸送現金流的關鍵使命。

對字節跳動而言，電商業務是其龐大流量高效變現的最佳路徑，推動其向更健壯的商業生態「帝國」轉型。

在 AI 投入上，今年 2 月，阿里巴巴宣布未來三年投入 3800 億元建設雲端和 AI 硬體基礎設施，過去一年累計資本開支逾 1260 億；字節跳動也不遑多讓，去年資本開支即已達到 800 億元，為中國科技公司之首。

然而，阿里巴巴在電商領域面臨許多問題，正深陷即時零售的泥潭，導致單季利潤率出現斷崖式下滑。該集團第三季 Non-GAAP 利潤僅 103.5 億元，較市場預期低了 65 億元，核心拖累正是即時零售業務的虧損可能高達 380 億元左右，遠超預期且回報十分有限。僅從單季利潤變動來看，中國商業板塊的淨利亦收縮 338 億元。

阿里第三季即時零售增速約 60%，但實際增量僅約 86 億元，不及投入成本的零頭，對電商轉化的拉動動作用也非常微弱。

相較之下，以字節跳動為首的新興電商表現不俗，抖音電商商品成交額 (GMV) 已突破 4 兆元，若維持目前增速，淘寶的領先地位可能在未來幾年內被反超。

在 AI 競賽方面，阿里雲在收入和利潤上均小幅超出市場預期，為阿里巴巴維持相對較強的資本開支信心提供了支撐，被視為觀察公司 AI 能力發展的關鍵切口，但最關鍵的 AI to C 中，阿里在位能上不如字節跳動，旗下 AI 助理千問 App 公測一週下載量突破 1000 萬次，但 App Store 免費榜顯示，豆包仍是目前排名第一的 AI 應用。字節跳動具備阿里所缺乏的內容與社交生態優勢，能以更低成本進行推廣。

此外，自今年第二季切入外送戰場以來，阿里單季自由現金流已由正轉負，且淨流出呈現擴大趨勢。在電商、AI、雲端服務等每一個關鍵戰場上，阿里巴巴都已迫近與字節跳動展開交鋒的時點。