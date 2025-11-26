〈房產〉房地合一稅率20%成主流 已超越持有不到5年的短期交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-26 16:02

根據財政部公布的房地合一稅統計，今 (2025) 年上半年房地合一稅繳納 20% 稅率的比例高達 41.95%，超越持有不到五年繳納房地合一稅的 29.9%，顯示持有超過 5 年的交易成為市場主流，一方面是 20% 稅率划算且完整經歷這波漲勢，另一方面短期房市狀況不景氣，短期交易獲利不易也可能是原因之一。

房地合一稅20%成主流 ，已超越持有不到5年的短期交易。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波漲勢有兩個時間點，包括疫情後的通膨與造價大幅上漲，帶動房價走揚，之後則是新青安政策後房市出現一波熱潮，加上股市不斷走高的支撐下，持有滿 5 年的屋主幾乎都參與到完整的房價波段漲幅，而持有滿 5 年稅率降到 20% 又是相對划算的持有時間，等到下一個稅率級距又得多 5 年時間，因此看到房地合一稅稅率 20% 是比例最高的族群。

統計資料顯示，今年上半年房地合一稅率 45% 剩下 13.3%，低於去年全年的 18.1% 與 2023 年 19.8%，35% 稅率今年上半年則是 16.6%，低於去年全年的 20.4%，顯示持有 5 年內的短期交易減少，至於持有滿 5 年 20% 稅率，上半年則是高達 41.98%，遠高於去年的 36.1% 與 2023 全年的 33.1%，反映出持有滿 5 年的比例快速攀升。