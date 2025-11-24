〈房產〉全台最大的公辦都更案大陳單元6今動工 估2030年完工

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-24 12:23

全台最大、最複雜的公辦都市更新計畫的新北市「永和新生地（大陳地區）更新單元 6 公辦都更案」今 (24) 日動土，由新北市長侯友宜與漢皇集團董事身長孫正乾共同主持，此一都更案預計於 2030 年底讓住戶入住新居。

永和大陳單元6公辦都更案今動工，左爲漢皇董事長孫正乾，右爲新北市長侯友宜。(鉅亨網記者張欽發攝)

新北市長侯友宜今天在開工典禮指出，永和大陳地區其他單元更新也同步推進，其中包括單元 2 已入住、單元 3 施工中、單元 7 已於今年 10 月大會通過後預計明年動工、單元 5 審議中，單元 1 與單元 4 也進入公開展覽階段。

侯友宜說，未來全區完成後，將提供活動中心、公托、日照中心、社宅與市場等多元服務設施，且鄰近興建中的萬大線，形成具備便利、休憩與交通便捷生活機能的新生活圈。

新北市永和大陳地區最關鍵的單元 6、7 兩塊基地，未來將由漢皇集團以「漢皇 River Sky」新案率先推出，漢皇集團並指出，「漢皇 River Sky」作為漢皇深耕雙和 33 年的指標案，將牽動永和水岸的安全、天際線景觀與居住品質，對大台北都市更新具有指標意義。

由漢皇取得的大陳單元 6、7 採整體連續街廓規劃，單元 6 預計申請黃金級綠建築、銀級智慧建築與耐震標章，並以低建蔽率搭配大面積綠地與植栽，同時設置幼兒園等社福空間，使住宅與公共服務能在同一街廓完整到位。

漢皇集團指出，單元 6 將由老舊聚落轉型為具體且完整的水岸門戶，「漢皇 River Sky」將成為大陳水岸再生的新建築典範。全案規劃 36 層 SRC 制震建築，量體高度將重新塑造中正橋兩側的城市界面，未來大台北民眾進入雙和時，映入眼簾的將不再是老舊街廓，而是具備景觀開放空間與高耐震標準的新水岸線，產品規劃包含適合都會家庭二至四房，補足雙和多年新成屋供給不足的缺口，每坪開價約 98-118 萬元。

永和大陳地區的重建將逐步推動建築安全、提升開放空間、改善居住品質與更新城市景觀等目標，漢皇董事長孫正乾並強調，漢皇以建築實在的百年建築爲起碼目標，也要讓住宅對承購的居所成為真真正正的「祖厝」。