〈房產〉台灣一般房貸利率升到2.6% 改寫2008金融海嘯以來新高

2025-11-24

根據不動產資訊平台顯示，不包含優惠房貸的一般房貸利率，2025 年第一季平均新增房貸的平均利率為 2.6%，寫下 2008 年底金融海嘯後的新高，比較特別的是房貸利率通常跟央行升息有關，但過去這段時間利率已經沒有調升，但新增房貸的利率較 2024 第二季仍增加了 0.24 個百分點。

台灣一般房貸利率升到2.6% ，改寫2008金融海嘯以來新高。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波利率增加，主要是在 2024 年第三季開始緊縮房貸政策導致，反映市場資金緊縮導致房貸出現排撥等現象，房貸市場供不應求，即使央行沒有繼續升息，但一般房貸利率仍向上攀升，所幸網銀、壽險等非銀行體系也加入房貸市場，近期房貸利率表現已經趨於平穩。

統計顯示，排除優惠房貸的一般房貸統計，連續升息前的房貸利率約為 1.52-1.55%，連續升息後到 2024 第二季為 2.36%，後面開始逐漸出現房貸排撥等亂象，再加上銀行自主管理與央行第七波管控，2024 年第三季平均房貸利率 2.39%，第四季就攀升到 2.54%，今年第一季更進一步增加到 2.6%，單純比較新增房貸的利率狀況，2.6% 水準已經是金融海嘯後的單季新高，反映購屋的市場資金成本明顯增加。

若以區域表現來看，都普遍出現上漲跡象，新北市由去年第三季的 2.39%，增加到 2.6%，台北市由 2.37% 增加到 2.59%，台中市由 2.39% 增加到 2.6%，高雄市從 2.43% 增加到 2.64%，即使新竹地區也平均在 2.6% 以上。