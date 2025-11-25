〈房產〉買房議價空間擴大 六都議價率全走升 由12%起跳

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-25 11:42

房市持續買氣低迷，全台恐將進入價格戰。房仲業者觀察內部成交資料，全台平均議價率全數上揚，六都之中以南二都議價空間無論是在空間或是年增都更為明顯。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，隨著政府打房態勢明確，且信用管制措施未有鬆綁跡象，令房市逐漸往買方市場傾斜，消費者在價格上握有更大議價空間。

買房議價空間擴大 六都議價率全走升 由12%起跳。(鉅亨網記者張欽發攝)

據統計，六都與全台議價率全面起漲，其中台北市今年 1-10 月成交案件平均議價率達 13.7%，相較去年同期增加 1.4 個百分點；新北市議價率則從 10.6% 增至 13.8%，增加 3.2 個百分點；桃園市議價率今年 1-10 月平均達 15.0%，較去年增加 4.1 個百分點；在中南部方面，台中市議價率達 12.5%，年增 3.3 個百分點；台南市今年 1-10 月平均議價率達 16.9%，為六都亞軍，年增 3.5 個百分點；高雄市議價率更高達 17.1%，為六都之冠，較去年大增 4.3 個百分點，也是六都最高。

賴志昶指出，在政府信用管制與市場景氣下滑衝擊之下，買方觀望氣氛濃厚，同時消費者也不再盲目追價，致使過去「開價即成交價」的房市盛況已不復見另針對南部議價空間擴大，住商指出，過去南二都受惠於科技產業進駐，大批建商進駐，為區域房市創造榮景之際，也讓當地出現大量供給，適逢房市翻轉，買方出手較顯謹慎，如無法順利去化供給，則可能令區域造成賣壓，進而為買方創造不小的議價空間。