房市冷 研調：七都品牌建商與地標建案成聲量主導者
鉅亨網記者張欽發 台北
全台房市冷颼颼，線上討論熱度雖然略有下滑，卻並未如成交量般重挫；七大都會區呈現明顯的聲量集中化趨勢。意藍資訊 (6925-TW) 總經理楊立偉表示，透過意藍資訊 OpView 社群口碑資料庫，今年上半年「品牌建商」、「指標建案」與「重劃區大案」成為帶動房市討論的三大主軸，而北中南三區的熱度分布也逐漸具備明確輪廓。
意藍資訊總經理楊立偉指出，從輿情結構來看，2025 上半年房市呈現包括，品牌建商影響力持續增強、地標型與稀有建案具備超高討論吸引力、重劃區大案帶動「區域話題擴散效應」等特徵。
綜觀七都的建商與建案聲量，興富發 (2542-TW)、遠雄 (5522-TW)、富宇 (4907-TW) 等大型開發商強勢占據全台前段班。興富發因在北、中、南皆推出大型指標案，使聲量呈現跨區域爆發；遠雄則受惠於北高雙軸心布局，穩居南北市場關注焦點；富宇、璟都、華固等品牌建商亦在區域市場展現穩定的社群滲透度，反映買家對「品牌保值度」的高度依賴。
彥星喬商廣告傳播事業群董事長劉安立分析，在建案端，上半年全台討論度最高的前幾名呈現三大類型：第一類，是具地標效應的超高價建築，例如台北市的「陶朱隱園」，憑藉區位稀有性與建築話題性，持續吸收大量媒體與社群流量；第二類，是豪宅品牌延伸出的系列建案，如台中的「聯聚玉衡大廈」，因規劃尺度與品牌光環，討論度穩定且黏著度高；第三類，是大型重劃區指標案，如高雄的「AI 慕光城」等，因區域快速發展與市場預期心理，帶動大量轉載、議題延伸與跨縣市關注。
進一步觀察各地市場特色，各都會區的聲量結構呈現明顯差異。台北市由華固 (2548-TW)、皇翔 (2545-TW)、長虹 (5533-TW) 等大型品牌建商領軍，而「陶朱隱園」、「世界明珠」以及「元利四季莊園」、「信義富境」等高總價及大規模建案仍是最吸睛的話題中心。新北市則以興富發、大陸建設與國泰建設 (2501-TW) 聲量較高，市場討論集中於交通路網與生活機能等實質居住議題。
桃園與新竹兩地則由海華、富宇、璟都、豐邑、寶佳等品牌占據聲量前列，建案討論也大多與科技園區、機場捷運、產業外溢效應緊密連動。中南部方面，台中由富宇、聯聚、惠宇等品牌主導房市聲量，豪宅與首購族群議題並行，使市場呈現「雙峰型」討論結構；台南則由達麗 (6177-TW)、興富發、遠雄等品牌推動話題，「國王湖」、「巴克禮 PARK」等大型建案帶動整體搜尋與社群熱度；高雄市場則受遠雄與興富發強勢拉動，「AI 慕光城」、「The One」、「巴黎河左岸」等建案成為南部熱議關鍵字。
