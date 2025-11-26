AI泡沫破滅？路博邁策略師喊免驚：再跌兩周就是「絕佳買點」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-26 05:28

擔心近期科技股拋售潮預示 AI 榮景告終？別擔心！據《商業內幕》周二 (25 日) 報導，管理 4,600 億美元資產的路博邁資深策略師 Siddiqui 指出，這波下跌源於流動性緊縮而非基本面轉弱，他預測未來兩、三周市場仍有波動，但這將創造「絕佳買點」，呼籲投資人把握機會進場。

路博邁資深投資策略師認為，投資人應準備逢低買進近期下跌的科技股。(圖:Shutterstock)

Siddiqui 周一告訴《商業內幕》，雖然賣壓尚未完全結束，且隨著基金經理人持倉轉趨謹慎，未來幾周市場可能持續震盪，但若這種情況發生，投資人應該準備好逢低買進。

流動性問題，非基本面惡化

他解釋，近期回檔主要是由流動性下降所驅動，而非領漲 AI 板塊的股票出現基本面疲軟。Siddiqui 預測企業獲利將維持強勁，且隨著財政與貨幣刺激措施在 2026 年回溫，流動性狀況應會獲得改善。

Siddiqui 認為，未來 2 到 3 週風險仍高，但隨後將是絕佳買點。他強調，這是流動性驅動的環境，對科技股非常看好。

他解釋，基本面獲利成長取決於產業本身，但科技股估值受總體經濟影響。換句話說，股價下跌是受公司無法控制的總體經濟因素影響，而非基本面轉差。一旦外部因素改善，科技股應能向上突破。

2026 年須留意期中選舉波動