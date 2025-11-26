逾一年新高！在岸、離岸人民幣兌美元匯率升破7.09 分析師：中長期穩中有升
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
在岸和離岸人民幣兌美元匯率周二 (25 日) 雙雙創下 13 個月新高，展現強勁的走勢，當日 16:30 即期匯率收盤報 7.0938，較上一交易日漲 118 個基點，進入夜盤交易時間後進一步走強，盤中最高升至 7.085，創去年 10 月中以來新高，離岸人民幣亦升破 7.09 關口，最高升至 7.08255，也創下去年 10 月中以來新高。
值得注意的是，近日美元指數震盪上行，攀升至 100 上方，但今年累計下跌 7.8%，而人民幣兌美元不僅展現出較強韌性，亦刷新逾 1 年新高，更對一籃子貨幣維持強勢，接連創下 7 個月新高。
美元指數周二小幅走低，而衡量人民幣對一籃子貨幣的三大人民幣匯率指數續創 2025 年 4 月來新高，其中 CFETS 人民幣匯率指數報 98.22，BIS 貨幣籃子人民幣匯率指數報 104.66，SDR 貨幣籃子人民貨幣貨幣指數報 92.6。
分析師認為，人民幣無視美元走出全面強勢行情，主要得益於兩方面。一方面是人民幣相對非美貨幣在基本面和資金流動方面的強勢表現，另一方面源自於中間價持續釋放升值訊號。
東方金誠首席宏觀分析師王青表示，近期受日元較快貶值等影響，全球匯市波動加劇，美元指數震盪上行，而人民幣對美元走勢穩中偏強，近期 CFETS 等人民幣對一籃子貨幣匯率指數也升至 4 月初以來的高點。
王青還說，近期人民幣兌美元中間價持續向偏強方向調整，也許跟年初以來國內經濟走勢偏強，美元大幅下跌，而人民幣兌美元匯價未能與之充分匹配有關，這有助於為中國外貿企業提供穩定的外部環境。二是今年中國出口超預期，7 月以來中國國內資本市場走強，帶動結匯需求增加，也提振市場對人民幣的信心。
對於後市，王青預估短期內人民幣還會處於偏強運行狀態，但年底前快速升值甚至進入 7.0 以上區間機率不大。
興業研究外匯商品部總經理助理張峻滔表示，人民幣相對韌性凸顯，因而人民幣匯率指數創下新高，浙商證券宏觀聯席首席分析師廖博則認為，季節性因素可望為人民幣匯率護航，隨著聯準會 (Fed) 開啟降息週期，美元有望呈走弱趨勢，作為傳統季節性結匯高峰的第四季，將為人民幣匯率提供重要升值動能，且當前我國跨境資金流動更趨穩定，匯市預期更加平穩，市場交易保持理性有序。
