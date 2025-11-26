逾一年新高！在岸、離岸人民幣兌美元匯率升破7.09 分析師：中長期穩中有升

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-26 05:30

在岸和離岸人民幣兌美元匯率周二 (25 日) 雙雙創下 13 個月新高，展現強勁的走勢，當日 16:30 即期匯率收盤報 7.0938，較上一交易日漲 118 個基點，進入夜盤交易時間後進一步走強，盤中最高升至 7.085，創去年 10 月中以來新高，離岸人民幣亦升破 7.09 關口，最高升至 7.08255，也創下去年 10 月中以來新高。

逾1年新高！在岸、離岸人民幣兌美元匯率升破7.09 分析師：中長期穩中有升（圖：Shutterstock）

值得注意的是，近日美元指數震盪上行，攀升至 100 上方，但今年累計下跌 7.8%，而人民幣兌美元不僅展現出較強韌性，亦刷新逾 1 年新高，更對一籃子貨幣維持強勢，接連創下 7 個月新高。

美元指數周二小幅走低，而衡量人民幣對一籃子貨幣的三大人民幣匯率指數續創 2025 年 4 月來新高，其中 CFETS 人民幣匯率指數報 98.22，BIS 貨幣籃子人民幣匯率指數報 104.66，SDR 貨幣籃子人民貨幣貨幣指數報 92.6。