鉅亨網編譯段智恆 2025-11-26 03:30

《華爾街日報》(WSJ) 周二 (25 日) 獨家報導，美國聯邦眾議院議長強生 (Mike Johnson) 近期向白宮示警，多數共和黨籍眾議員對延長《平價醫療法》(Affordable Care Act, ACA) 強化後的補貼方案興趣有限，使川普政府面臨政治壓力，需在年底前找到避免鋼性漲價的折衷方案，否則數以千萬計美國人恐在明年面臨保費大幅跳升。

ACA補貼年底到期！眾院議長強生拒支持延長 川普醫改計畫受阻(圖:Reuters/TPG)

據熟悉討論的人士透露，強生在與白宮官員的通話中明確表態，多數共和黨眾議員沒有意願支持延長這項即將於年底到期的補貼。與此同時，川普團隊正在研擬一項延長兩年的補貼方案，作為白宮版醫療政策草案的核心內容。

‌



這項分歧凸顯接下來幾週達成協議的政治難度。當初為了結束本月稍早的政府關門，民主黨要求於 12 月中前就醫療法案進行表決作為交換，然而補貼將在年底到期，影響超過 2,000 萬名依賴稅額補貼的投保民眾。部分共和黨議員則批評，這些補貼可能被使用於含堕胎保障的健保計畫，成為黨內反對的主要理由之一。

根據知情人士，白宮草擬版本除了暫時延長補貼，也提出新的收入上限，並計畫加強查核醫療保健詐欺行為。部分共和黨人則希望補貼退出機制能與醫療儲蓄帳戶 (HSA) 的推動綁在一起，這項作法也曾獲川普稱讚。

日前有關計畫細節的媒體報導，引發共和黨議員與醫療產業遊說團體的緊急討論。然而白宮官員表示，相關提案尚未定案，也尚未獲得川普的最終核准。強生本月稍早在接受福斯新聞訪問時也重申，若要延長補貼，勢必要搭配「重大改革」，包括收入限制與其他條件。

延長兩年的補貼可能吸引部分中間派民主黨人支持，他們一直為避免民眾面臨保費暴漲而尋求跨黨派方案。新罕布夏州聯邦參議員沙辛 (Jeanne Shaheen) 表示，若相關報導屬實，她相信國會能找到「更具兩黨支持」的道路。

然而川普政府周一並未公布正式計畫，目前不清楚白宮與共和黨最終將採取何種方式處理即將到期的補貼問題。若補貼不延續，許多投保人將面臨保費大幅調漲，甚至可能因此退出健保市場。

強生上任以來在川普第二任期的共和黨政策推動中居於核心地位，包括順利推動川普主張的減稅方案並維持黨內對政府關門的團結。不過這次，他必須同時面對競爭選區內支持延長補貼的共和黨議員，以及堅決反對「歐巴馬健保」(Obamacare) 補貼的保守派。ACA 於 2010 年在僅有民主黨支持下通過，而共和黨在 2017 年嘗試廢除法案的行動並未成功。

部分共和黨議員預估，若立法延長補貼，可能只有十餘至數十名共和黨眾議員支持，而堕胎保障問題仍是阻礙跨黨派合作的關鍵。若在補貼上加入更嚴格的堕胎限制，則勢必失去民主黨支持；但若無民主黨票，參議院在多數法案需 60 票門檻下，將難以快速通過。

目前補貼規定允許投保人使用補貼購買含堕胎保障的保單，但相關費用必須額外自付，以確保聯邦資金未直接用於堕胎。

若兩黨無法在短時間內制定醫療方案，共和黨可能嘗試將醫療修正案綁入必須通過的政府預算法案，若仍受阻，也可能推動川普使用不需 60 票、僅需簡單多數即可通過的「預算協調程序」(Budget Reconciliation)。