烏克蘭官員：烏美兩國已就和平協議核心條款達成一致

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-26 05:30

據美國媒體《ABC》報導，一名美國官員透露，烏克蘭代表團已就潛在和平協議條款同美國達成一致。

烏克蘭已就和平協議條款同美國達成一致。（圖：Shutterstock）

「烏克蘭方面已同意這份和平協議。」該美方官員表示，「雖然還剩部分細節有待磋商，但烏方已同意和平協議。」

‌



美國《CBS》說，針對上述說法，俄方尚未表態。

烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫周二（25 日）在社交媒體平台 X 上發文證實，烏美兩國代表團已就日內瓦會議上提出的協議「核心條款」達成一致。

「我們感謝烏克蘭和美國代表團在日內瓦舉行的富有成效且具建設性的會議，也感謝川普總統為結束戰爭做出的努力。」烏梅羅夫寫道。

烏梅羅夫說：「我方期待在 11 月儘快安排烏克蘭總統訪問美國，以完成最後階段工作，並與川普總統達成協議。」

烏克蘭總統澤倫斯基周二也在 X 上回應，稱烏國與美方的溝通仍在繼續，感謝美國做出的努力。

據多家美國媒體報導，美國和烏克蘭 23 日在瑞士日內瓦舉行會談，將美方就結束烏克蘭戰爭所提 28 點新計畫縮減為 19 點，一些關鍵、更具爭議的內容將留待美烏兩國總統決定。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫周二則在記者會上表示，不急於催促美國就烏克蘭問題進行談判，但希望美方告知其與烏克蘭和歐洲磋商的結果。

拉夫羅夫說，俄方多次與美方溝通，並重申願遵守俄美元首阿拉斯加會談達成的共識。美方提出 28 點新計畫表明其也有意願遵守上述共識，但俄方不清楚美方能否堅持上述共識，並抵制「任何試圖偏離正確道路的企圖」。

拉夫羅夫稱，俄美有長期有效的溝通渠道，俄方讚賞美國積極結束烏克蘭戰爭的立場。目前俄方已獲悉 28 點新計畫的內容，但尚未收到媒體猜測的其他版本。