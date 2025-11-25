鉅亨網編輯林羿君 2025-11-25 16:18

彭博引述消息人士報導，中國政府已指示本土航空公司減少飛往日本的航班數量，直至 2026 年 3 月，這表明北京已做好應對兩國之間長期爭端的準備。

準備好應對長期爭端！中國下令縮減赴日航班至明年3月。(圖:shutterstock)

這項命令是在上週所發布，起因是日本首相高市早苗就台灣問題的言論激怒了中國，但時間早於川普與習近平，以及川普與高市早苗接連通話。

‌



消息人士透露，航空公司被要求「暫時」進行相關調整，這意味著情勢可能會隨著外交進展而改變。3 月底正好是全球航空業冬季航班與夏季航班班表交替的時間點。

在中國對民眾發出避免前往日本旅遊的警示後，陸客赴日數已經下滑，而當局對航空公司的相關指令，則確保這波觀光退潮將一路延續至農曆新年，這原本是中國海外消費最旺盛的高峰期。知情人士指出，航空公司可自行決定縮減哪些航班及削減規模。

12 月中國飛往日本的航班數量比 10 月減少了 20% 以上，中國交易台（China Trading Desk）執行長巴特（Subramania Bhatt）預計，到年底將有超過 50% 的航線被取消。他表示，至少有 12 條從中國城市（包括上海、廣州和南京）飛往日本熱門旅遊目的地（如名古屋、福岡和札幌）的航線已被取消，未來可能還會有更多航線被取消。

中國貿易台估計，由於中國遊客取消行程，日本從現在到年底可能損失高達 12 億美元的遊客消費。巴特表示，如果取消行程的情況持續到 2026 年，累計損失可能高達 90 億美元。