〈台經院看景氣〉10月營建業營業氣候連5升 房市尚處低量僵局

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 10 月營建業營業氣候測驗點為 98.62 點，較上月增加 1.69 點，為連 5 月上揚，反映公共工程進度順利，而對於房市，台經院說明，房價跌幅有限，因此賣方心態是否鬆動、價格出現修正，才有助於打破目前低量的房市僵局。

10月營建業營業氣候連5升 房市尚處低量僵局。(鉅亨網資料照)

從營造業來看，10 月公共工程進度順利，但民間住宅工程量縮使景氣大致持平。

展望後市，第四季將進入公共工程趕工期，多項重大工程預計於年底完工並辦理撥款，可望挹注產業動能，加上 2026 年我國公共建設預算相較今年將大幅增加 16.1%，又預計上半年 AI 商機將持續，使海內外高科技業者穩定推進建廠計畫，釋出相關廠房營建工程、機電和管道工程案，因此未來半年整體營造業景氣仍以成長視之。

不動產方面，六都 10 月移轉件數月增 5.7%，受新青安鬆綁、換屋族展延售屋期限及股市走強帶動，交易量小幅回升，但整體量能尚處於低檔水準。