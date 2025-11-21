〈房產〉台北市公辦都更大力向前推進中 士林區首案「漢皇韶光」開工

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-21 19:34

台北市政府積極推動都市更新案，而今 (21) 日的士林海光段的「漢皇韶光」開工動土典禮，除爲漢皇機構首度跨入參與台北市的首處公辦都更案，更爲台北市士林區的首個成功公辦都更招商案，同時，即將公開的「漢皇韶光」建案開價每坪在 88-99 萬元，也再爲士林的新建案開出新高度。

台北市政府都市更新處處長詹育齊(左)與漢皇機構董事長孫正乾。(鉅亨網記者張欽發攝)

今天開工的公辦都更案「漢皇韶光」，基地面積約 771 坪，產品規劃 16-35 坪、2-3 房，全案可售金額約 35 億元，符合小家庭、首購與科技族群需求。隨著開工進度展開，後續建案將持續依計畫推進，成為北市新核心的宜居指標。

孫正乾今天指出，漢皇機構 蓋的房子目標是成為「百年建築」，不同於過去 30 年就需要都市更新的房子，以目前施工品質與技術，新蓋的建築預期在百年後才可能需要進行都市更新。