〈房產〉台北市公辦都更大力向前推進中 士林區首案「漢皇韶光」開工
鉅亨網記者張欽發 台北
台北市政府積極推動都市更新案，而今 (21) 日的士林海光段的「漢皇韶光」開工動土典禮，除爲漢皇機構首度跨入參與台北市的首處公辦都更案，更爲台北市士林區的首個成功公辦都更招商案，同時，即將公開的「漢皇韶光」建案開價每坪在 88-99 萬元，也再爲士林的新建案開出新高度。
今天開工的公辦都更案「漢皇韶光」，基地面積約 771 坪，產品規劃 16-35 坪、2-3 房，全案可售金額約 35 億元，符合小家庭、首購與科技族群需求。隨著開工進度展開，後續建案將持續依計畫推進，成為北市新核心的宜居指標。
孫正乾今天指出，漢皇機構 蓋的房子目標是成為「百年建築」，不同於過去 30 年就需要都市更新的房子，以目前施工品質與技術，新蓋的建築預期在百年後才可能需要進行都市更新。
台北市政府都市更新處處長詹育齊表示，士林海光段漢皇建設公辦都更案基地是台北市政府在士林地區首個以招商方式動工的公辦都更案，也代表台北市的都市更新向前推進中。
延伸閱讀
- 買房越買越小 1、 2房小宅產品交易占比全面提升
- 1-9月住宅使照核發數逾10萬宅又遇房貸緊縮 延後撥貸恐更難解
- 霸氣包棟買下 法人以2.8億現金打包南高雄整棟12層商辦
- 中古與預售價差幅度變化驚人 房仲：台中這2區預售是中古2倍價
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇