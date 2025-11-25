〈房產〉10月房貸餘額年增率連13降 創2年來新低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-25 19:41

台灣央行今 (25) 日公布 10 月消費者貸款及建築貸款餘額統計，分別來到 11 兆 4864 億元、3 兆 4598 億元，其中，房貸餘額續創新高，但年增率僅 5.1%，不僅連 13 降，也創 2023 年 8 月以來新低，顯見央行信用管制措施持續發揮效果。

10月房貸餘額年增率連13降 創2年來新低。(鉅亨網資料照)

央行說明，房貸餘額年增率下滑主因是買賣移轉棟數續減，以及銀行自主管理等因素影響。

至於建築貸款餘額終止下滑，轉為增加 288 億元，主要是有壽險公司因地上權承租延長而融資，此為個案並非整體現象。

台灣經濟研究院則分析，由於新青安鬆綁、換屋族展延售屋期限和股市走強帶動，10 月房市交易量小幅回升，但整體量能尚處於低檔水準，尤其房價跌幅有限，先觀察賣方心態是否鬆動，使價格出現修正，才有助於打破目前低量的房市僵局。

房仲業者則指出，9 月起新青安貸款不計入銀行法水位上限後，不動產放款水位略有下降，房貸苦等排撥的問題略有紓解，帶動交屋過戶的量能，加上第四季為傳統購屋旺季，部分久候多時的剛需買家出籠，使都會區 10 月整體的買賣移轉表現優於 9 月，年減幅也收斂至 10% 左右。