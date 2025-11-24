鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-24 14:00

路透社日前披露，美國「政府效率部門」（DOGE）提前 8 個月解散收攤，人事管理局局長庫波（Scott Kupor）澄清，這並非實情，政府效率部或許不再會有「集中化的機構」，但其核心的工作原則將繼續保留。

DOGE已提早8個月解散？人事管理局長澄清：誤解。(圖:shutterstock)

庫波日前在接受路透社採訪時，談到 DOGE 的現況時坦言：「那（DOGE）已不存在了。」他補充道，DOGE 已不再是一個「集中化機構」，這也是川普政府首次對 DOGE 的終止運作發表公開評論。

不過，庫波 24 日在社群平台 X 上發文澄清，該報導並非實情，媒體擷取了他的部分話造成了誤解，創造了吸人眼球的頭條新聞。

他表示，DOGE 或許不再會有「集中化機構」，但其核心原則將繼續保留：減少章程架構；減少欺詐、浪費和濫用；重塑聯邦人力結構；將效率放在首位等等。「DOGE」催動了相關變革，美國人事管理局、白宮管理和預算辦公室一起將其製度化，「這才是真相」。