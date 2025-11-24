鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-24 15:50

美國總統川普表示，隨著當地進口商的庫存水準「逐漸耗盡」，他的貿易關稅帶來的財政收入，在未來幾個月內將會「飆升」。

川普：進口商庫存正在耗盡 政府關稅收入將會飆升

川普在 Truth.Social 的貼文中解釋，此前當地企業曾囤積庫存，藉此短期規避關稅。他預期，未來關稅將適用於所有應繳納的商品，無法規避。

他表示：「…… 很快，所有適用關稅的商品都將無一例外地被徵收，美國應繳納的關稅金額將飆升。」

川普長期以來主張，這些貿易關稅將帶來空前的財政收入，並可部署用於清償政府的財政赤字。他甚至提出了從這些收入中，向美國公民支付關稅紅利的可能性。

從實際數據來看，美國財政部截至 2025 年 9 月 30 日的財政年度最終月度報表顯示，聯邦政府該年度共徵收了 1950 億美元的關稅，比 2024 年徵收的金額增加了 250% 以上。然而，分析人士質疑，這對高達約 1.8 兆美元的 2025 年政府預算赤字，能在短期內產生的影響有限。

無黨派智庫「負責任聯邦預算委員會」估計，按目前水準計算，川普的關稅到 2035 年將籌集約 3 兆美元。該智庫雖承認這能抵消政府支出的一大部分，但也警告政策變動以及關稅潛在的法律挑戰風險。同時，華盛頓智庫稅務基金會警告稱，至少在 2025 年和 2026 年，關稅收入可能不足以資助紅利發放。