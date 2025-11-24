聯手對抗川普壓力 南韓想找台灣一起談晶片關稅
鉅亨網編輯林羿君
面對美國總統川普主導的新一輪半導體關稅架構，南韓貿易部長周一 (24 日) 表示，有機會與台灣合作，共同和美國協商爭取最有利的待遇。
南韓貿易部長呂翰九（Yeo Han-koo）接受電台訪問時表示：「台灣也正在進行談判，因此南韓與台灣可透過合作，爭取最有利的待遇。」
南韓以降低美國關稅為條件，本月與美國敲定了巨額投資的細節，而台灣的貿易談判仍在進行中。協議條款中，美方承諾對韓國的半導體關稅「不會劣於未來對其他、且晶片貿易規模至少與韓國相當的國家所提供的條件」。
韓國官員坦言，這句話指的就是台灣這一主要對手。換言之，若未來美台就晶片關稅達成更優惠安排，南韓理論上可自動享有「跟進」權。
路透社上週報導，美政府官員私下透露，川普對半導體課徵關稅的計畫可能不會在短期內實施，恐使川普經濟議程中的關鍵措施延後。
一名南韓官員拒絕證實，是否曾就此議題與台灣進行任何具體討論。
根據海關數據，在 AI 先進晶片需求不斷成長的帶動下，南韓對美國的半導體出口於 10 月年增 51.2%，達到 12 億美元。
