鉅亨網新聞中心 2025-11-24 13:40

全球億萬富翁榜單，正成為觀察當前 AI 浪潮下科技巨頭們勢力消長的最直觀指標。在這場以 AI 為核心的競賽中，有人如同搭乘火箭般財富暴增，有人卻在短時間內經歷了大幅度的財富縮水，強烈對比揭示了市場對不同 AI 策略的截然評價。

富豪榜揭露AI資本站隊：甲骨文埃里森暴跌、谷歌兩元老重回全球前五。(圖:shutterstock)

甲骨文 (ORCL-US) 創辦人拉里 · 埃里森（Larry Ellison）的身家沉浮，成了這場 AI 資本遊戲中最戲劇化的註腳。今年 9 月，受 OpenAI 巨額訂單的刺激，甲骨文股價一度飆升，推動埃里森曾短暫登上全球首富寶座，資產淨值單日暴增 890 億美元，創下彭博富豪指數史上單日最大漲幅紀錄。

‌



然而，短短兩個月後，由於市場對其 AI「野心」及對 OpenAI 過度依賴的擔憂升溫，加上公司發行巨額債券用於建設 AI 資料中心，導致其股價連續下跌，埃里森的淨資產大幅縮水，蒸發了約 1300 億美元，回吐了所有漲幅。

與埃里森的財富暴跌形成鮮明對比的是，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 憑藉其最新發布的 Gemini 人工智慧模型獲得的市場好評，股價強勢上漲，重燃了投資者對其在 AI 領域競爭力的希望。

Alphabet 的股價今年已累計飆升 58%，展現出與市場普遍拋售科技股時的截然不同的韌性。受此推動，Google 聯合創辦人拉里 · 佩奇（Larry Page）的淨資產已達到 2569 億美元，上週成功超越埃里森，晉升為全球第二富豪。另一位聯合創始人謝爾蓋 · 布林（Sergey Brin）也同樣受益，以 2,399 億美元的淨資產躋身彭博富豪榜單的第五位。

儘管佩奇和布林目前並未擔任營運職務，但布林已公開表示計劃重返公司擔任更具實權的職位，這也暗示著 Google 在 AI 戰場上將注入更多創始人的影響力。