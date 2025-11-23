本週操盤筆記：美國PCE、PPI與消費者信心
本週全球金融市場的焦點集中於美國經濟數據的發布，以及歐洲央行官員的公開發言。由於美國將迎來感恩節假期，本週交易日將縮短，股票和債券市場將在週四休市，週五提前收市。
儘管如此，美國政府機構將繼續公布先前因政府停擺而延遲的關鍵數據，但有經濟學家認為，PCE 與 GDP 數據仍否準時發布，尚存疑慮。
本週操盤筆記 (1123-1129)
1. 美國 PCE 數據
本週，美國個人消費支出 (PCE) 物價指數的公布備受市場關注，特別是在感恩節假期導致交易日縮短，且許多關鍵經濟數據因政府停擺而延遲發布的背景下。由於 10 月份的消費者物價指數 (CPI) 報告缺席，PCE 數據對於聯準會態度與市場預期而言至關重要。
目前市場對聯準會 12 月是否降息持懷疑態度，一份強勁的 PCE 數據，將鞏固「維持不變」的預期，而疲軟的報告，它可能會重振市場對 12 月降息預期，進而可能支持市場的風險偏好。
對 10 月核心 PCE 月增率，目前市場共識為 0.2%，PCE 月增率預計為 0.3%。
2. 美國消費者信心
本週將公布 9 月份的美國零售銷售數據，市場預計支出增長將會放緩。儘管汽車、汽車零件和傢俱等產品的銷售強勁，暗示消費者可能在關稅實施前超前消費，但隨著薪資增長放緩且關稅全面到位，預計物價上漲將開始對消費產生壓力。
此外，市場將密切關注 11 月份的消費者信心指數。雖然 10 月份的信心在 9 月顯著惡化後趨於穩定，但如果支出意願持續減弱，可能會凸顯政府停擺對第 4 季 GDP 增長造成的損害。
3. 美國 PPI
9 月份生產者物價指數 (PPI) 也是重點，預計月增率為 +0.4%。由於關稅壓力持續存在，商品和食品價格可能會跑贏服務價格。PPI 的數據至關重要，因為它會輸入至聯準會偏好的個人消費支出 (PCE) 指數。
4. 歐洲央行動向
市場目前對歐洲央行的預期是維持利率不變。歐元隔夜指數掉期暗示，市場預計央行將保持利率不變，直到 2026 年底。本週，市場焦點集中於總裁拉加德的談話。
