鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-21 09:57

美股市值一夜蒸發2.7兆美元 疑論重重？高盛點出九大禍因。(圖:shutterstock)

在輝達優於預期的財報，以及穩健的非農就業報告雙重刺激下，美國股市週四大幅高開，但隨後上演了數月來最驚心動魄的盤中大逆轉。標普 500 指數開盤一小時後一度上漲 1.9%，隨後回吐漲幅，最終收跌 1.6%，市值一夜蒸發超過 2.7 兆美元，讓投資人措手不及。

‌



面對這突如其來的暴跌，市場充斥著各種猜測。高盛（Goldman Sachs）合夥人 John Flood 在一份給客戶的報告中直言，單一的催化劑並不足以解釋這場劇烈逆轉。他指出，目前市場情緒「傷痕累累」，投資者已全面進入「盈虧保護模式」，過度關注對沖風險。

Flood 認為，輝達的強勁財報非但沒有解除市場警報，反而促使交易員尋求對沖，防範可能出現的進一步損失。高盛的交易團隊進一步指出，這場拋售是在九個相互關聯的結構性與宏觀因素共同作用下爆發的，這些因素共同揭示了當前市場的極度脆弱性：

1. 輝達「利多出盡」

儘管財報超預期，但輝達股價未能維持漲勢，最終收跌。高盛評論稱，「真正的好消息沒有得到回報，通常是一個壞兆頭」，暗示市場已對這些利好提前定價。

2. 私人信貸疑慮升溫

聯準會理事公開警告私人信貸領域存在「潛在的資產估值脆弱性」，及其與金融體系的複雜關聯可能帶來風險，引發市場警惕，隔夜信貸市場利差擴大。

3. 就業數據未能「定心」

非農就業報告雖然穩健，但缺乏足夠的明確性來指導聯準會 12 月的利率決策，降息機率僅小幅上升，未能有效安撫市場對利率前景的疑慮。

4. 加密貨幣崩盤傳導

比特幣跌破 9 萬美元的心理關口，引發了更廣泛的風險資產拋售，其下跌時點甚至領先於美股的暴跌，暗示風險情緒的傳導可能始於高風險領域。

5. CTA 拋售加速

商品交易顧問基金（CTA）此前已處於極度做多狀態。隨著市場跌破短期技術閾值，CTA 系統性賣盤開始加速，加劇了拋壓。

6. 空頭重新入場

市場動能的逆轉為空頭提供了機會，做空部位開始重新活躍，推動股價進一步下跌。

7. 海外市場表現不佳

亞洲關鍵科技股（如 SK 海力士和軟銀）的疲軟表現，未能為美股提供正面的外部環境支撐。

8. 市場流動性枯竭

9. 宏觀交易主導市場

交易所交易基金（ETF）的交易量佔市場總成交量的比例飆升，這表明市場交易更多是由宏觀視角和被動型資金驅動，而非個股基本面，加劇了整體趨勢的下跌動能。

市場結構脆弱 未來幾天緊盯三件事

除了上述九大因素，高盛的技術分析進一步揭示了市場結構的脆弱性。

其次，流動性嚴重不足的現狀，使得任何拋售都容易被放大。ETF 交易佔比的激增也亮起了紅燈，顯示市場在下跌時容易被宏觀情緒主導。

更值得注意的是，本週五即將迎來史上最大規模之一的 11 月選擇權到期日，預計有數兆美元名義價值的選擇權到期，這通常會給市場帶來額外的波動性和「引力」效應。