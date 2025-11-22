鉅亨網新聞中心 2025-11-22 08:30

Fed 三把手放鴿：短期仍有調降利率空間 12 月降息機率突破七成

美股重點新聞摘要2025年11月22日

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周五 (21 日) 表示，由於勞動市場轉弱帶來的風險正高於通膨再度升溫的風險，他認為聯準會 (Fed) 仍有空間在未來調降基準利率。此番談話迅速牽動市場走勢，美國公債殖利率明顯下滑，股市期貨同步走強，12 月降息機率隨之跳升。全文詳讀

減重藥太強！禮來市值一度衝上 1 兆美元 締造史上首家兆元藥廠紀錄

美國製藥大廠禮來 (Eli Lilly) 周五 (21 日) 市值一度突破 1 兆美元，成為全球首家跨入「兆美元俱樂部」的藥廠，反映其在減重藥物市場的爆發式成長。受惠於旗下明星藥物 Mounjaro 與 Zepbound 的強勁需求。隨著肥胖治療成為醫療保健產業最具商機的領域之一，華爾街也普遍認為禮來已躍升為市場較稀有的「長線成長型大型藥廠」。全文詳讀



Gemini 熱潮改寫富豪榜！Google 創辦人登上全球第二富 超越甲骨文艾里森

人工智慧 (AI) 熱潮正讓全球富豪榜快速洗牌，9 月一度成為全球首富的甲骨文 (ORCL-US) 創辦人艾里森 (Larry Ellison)，因為高槓桿和 AI 變現疑慮，迄今財富已蒸發 1300 億美元，目前落居第三。而在富豪榜上異軍突起的，則是近期發布 Gemini 3 模型佳評如潮的 Google(GOOGL-US) 共同創辦人佩吉 (Larry Page)，登上彭博億萬富豪榜第二名。全文詳讀



不能一家獨大！輝達需求「爆表」但 AI 巨頭掀自研晶片潮 台積電反成最大贏家

輝達 (NVDA-US) 最新財報再度超出市場所有預期，憑藉在人工智慧運算領域占據主導地位的圖形處理器（GPU），其獲利與銷售表現「爆表」式成長。然而，隨著 AI 應用多樣化，市場競爭正快速擴大，更多科技巨頭開始打造自家專用人工智慧晶片，降低對輝達的依賴。

在硬體製造端，所有這些晶片，無論是 GPU、ASIC、FPGA 或 NPU，幾乎都依賴台積電 (TSM-US) 代工生產。全文詳讀

