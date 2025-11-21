鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-21 15:33

PC 品牌華碩 (2357-TW) 於 2025 年超級運算大會 (SC25) 上展示其全方位 AI 基礎架構產品組合，延續「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities.」下之「All-in-AI」的策略願景，涵蓋運算、儲存、網路、軟體管理及維運，透過卓越的運算效能幫助客戶縮短產品上市時程，全方位加速普及企業級 AI。

華碩SC25秀AI基礎建設實力 大秀GB300旗艦級解決方案。(圖：shutterstock)

華碩推出 NVIDIA(NVDA-US) GB300 NVL72 平台的 ASUS AI POD 旗艦級解決方案，以機架規模設計，具備 36 個 Grace CPU 與 72 個 Blackwell Ultra GPU，採用 100% 液冷系統和整合式交換器托盤，提供可部署的擴展能力及提升能源效率，為企業 AI 及國家級雲端工作負載提供 10 petaflops 等級的運算能力。現場同步展出支援 NVIDIA GB200 NVL72 的解決方案，透過全面整合的儲存與運算架構，賦能國家打造其主權 AI 解決方案。



華碩於展會間也宣布與 Vertiv(VRT-US) 合作，其先進冷卻液分配單元 (CDU) 解決方案，提供華碩業界最完整的電源和散熱產品組合。不僅提高能源效率，實現工業規模部署，降低散熱與電源整合風險，賦能 AI 工廠加快 Time-to-First-Token (TTFT) 速度。



此外，華碩也首次展出 ESC8000A-E13X 伺服器，專為加速企業 AI 及工業 HPC 工作負載打造。機台採用 NVIDIA MGX 架構，配備兩個 AMD EPYC™ 9005 系列處理器、八個 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版 GPU，整合 NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC 網卡，兼具超低延遲和高頻寬連線，為大型模型訓練及推理提供卓越的運算密度和效率。現場也展出 ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 超級電腦與全新 Ascent GX10 桌上型 AI 超級電腦，將生態系擴展至創作者與開發人員，為專業創作者帶來強大的 AI 運算能力。

‌



隨著 AI 模型和記憶體密集型工作需求持續成長，華碩推出全新企業級、AI/HPC 儲存基礎架構解決方案，提供區塊、檔案、物件儲存及軟體定義系統的全方位 OJ340A-RS60 及 VS320D 系列產品，具備最佳化的高密度容量擴展，確保從邊緣到雲端、企業應用到 AI/HPC 的負載彈性。

此外也包含與 WEKA、IBM、VAST Data 及 Hammerspace 共同開發的 AI/HPC 儲存平台，採用 AMD EPYC™ 技術，結合低延遲及統一資料管理的優勢，提供高效能的儲存環境。

在機房設計、網路架構、儲存叢集與軟體平台整合的規劃上，華碩打造 ASUS Professional Services，協助企業做到無縫接軌與迅速擴展建置 AI 系統。除了協助打造 AI 生態系統落地應用，華碩提供包括 ACC (ASUS Control Center)、AIDC (ASUS Infrastructure Deployment Center)、BMC 等一站式平台所需要的建置、部署與營運需求，同時兼顧整個資料中心生命週期的管理需求。