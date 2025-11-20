鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-20 17:10

PC 品牌華碩 (2357-TW) 電競品牌 ROG 玩家共和國今（20）日宣布，乘勝推出兩款 27 吋 Tandem OLED 電競螢幕新品，持續透過技術創新，深化布局高階顯示器藍海市場。此前，知名研調機構 TrendForce 報告已指出，華碩 OLED 螢幕以約 24% 的市佔率，躍居全球市場冠軍。

華碩OLED螢幕奪全球市佔第一 推出540Hz極速面板持續拓展藍海市場。(圖：華碩提供)

華碩全球副總裁暨顯示器事業部總經理邱耀輝表示，公司長年致力於顯示技術創新，主要策略為創造新需求並避開價格戰思維。除了備受好評的 ROG 電競螢幕外，業務已深耕可攜式、創作者 ProArt 系列與醫療等高附加價值領域。

華碩集團共同執行長先前於法說會表示，顯示器業務表現強勁，出貨量呈現倍增態勢。公司第三季品牌營收達 1899.07 億元，創歷年單季新高，顯示器業務的強勁表現是推動業績成長的重要動能之一。

在新品方面，全新 ROG Swift OLED PG27AQWP-W 具備原生 540Hz 更新率和 0.02ms 反應時間，堪稱全球最快速的 OLED 電競螢幕。另一款 ROG Strix OLED XG27AQWMG 則擁有 280Hz 更新率，並採用精巧設計的底座。

兩款新品皆採用創新的 Tandem OLED 技術，相較前代 WOLED 面板能提升 15% 峰值亮度，並增加 60% 使用壽命。同時，其符合 VESA DisplayHDR 500 True Black 標準與 99.5% DCI-P3 廣色域，提供優異的影像品質。