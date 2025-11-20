華碩旗下台智雲攜手台積電建AI算力中心登全球第29名 聚焦主權AI拓展三大海外市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-20 16:23

華碩旗下 (2357-TW) 台智雲 (Taiwan AI Cloud) 宣布，協助台積電 (23303-TW) 建置的最新 AI 訓練算力中心已在全球超級電腦 Top500 排名中位居第 29 位，算力達 81.55 petaflops，成本效益大幅提升。台智雲總經理吳漢章表示，台智雲以算力代工模式深耕台灣市場，同時積極布局日本、越南與中東三大海外市場，搶攻主權 AI 商機。

圖為台智雲總經理陳漢章。（圖：華碩提供）

陳漢章表示，目前台灣共有 10 個系統入榜 Top500，其中台積電協助建置的系統共 6 個，而台智雲負責建置與維運的最新系統就有 5 個，客戶包括國網中心、鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW) 等。

陳漢章提到，行政院 AI 十大建設將在明年推動已建置算力中心應用於實際場域，這對台智雲形成重大利多，陳漢章指出，明年 AI 十大建設會運用台灣已經建好或即將建的算力中心，運用在交通、醫療等有公共效益的領域，對台智雲會有幫助。

面對 AI 產業全球化趨勢，台智雲積極布局海外市場，優先鎖定日本、越南與中東五國。吳漢章透露，華碩的全球布局將成為台智雲拓展海外的重要助力。

越南市場方面，陳漢章指出，台智雲三年前就開始與當地業者互動，台智雲跟 Vtel AI、FPT 這些越南大習業者有很多往來合作，他們已經投了很多 GPU，而且華碩在越南有 100 多人的團隊，這對台智雲拓展業務有很大幫助。

日本市場部分，陳漢章提到，台智雲聚焦推論服務機會，華碩品牌在日本的口碑相當不錯，對台智雲推廣推論方案有優勢，日本產業大、產業多，台智雲看的是推論市場的機會，並不是從零開始。

中東市場布局，陳漢章表示時間更早，且聚焦醫療與主權 AI 結合，中東國家把 AI 當作 20 年的事情在布局，陳漢章分析，因為油會用完，所以他們都在為未來準備，AI 當然是最好的題目之一，華碩在杜拜有 100 多人團隊，這是台智雲的優勢。