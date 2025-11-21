鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-21 17:34

浪凡 (6165-TW) 今 (21) 日公告，董事會決議自今日起至 1 月 20 日啟動新一波庫藏股，預計於集中市場買回 150 萬股普通股，買回區間為每股 34-78 元，浪凡表示，根據規劃，預計實際投入資金約 1.17 億元，以買回全部 150 萬股來因應「轉讓予員工」所需，期透過股權激勵人才留任，並提升中長期治理和營運韌性。

浪凡將斥資逾1億元 買回1500張庫藏股。(圖：浪凡提供)

浪凡說明，員工持股制度是浪凡推動跨國內容科技布局的重要基礎工程，期透過股權激勵與深度綁定，讓人才發展與企業願景保持一致。

浪凡今年營運持續上揚，自 5 月起營收已連續 6 個月維持雙位數年增，累計前 10 月合併營收 26.82 億元，年增 13.07%，前三季每股純益 (EPS)3.02 元，更是年增逾 4 倍，創同期來最佳表現，反映直播主經濟、內容授權與國際策展等多軸策略已進入收成階段，獲利品質顯著提升。

進入第四季後，浪凡表示，第四季向來是內容產業的主要認列期，旺季效應可期，隨著直播平台持續擴張、多項年度大型策展與影視合作案陸續進入認列，將挹注整體營收動能，獲利曲線也將同步走升。