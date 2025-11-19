鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-19 13:53

研調機構 TrendForce 最新研究，2025 年第三季全球 OLED 顯示器 (monitor) 出貨總量約為 64.4 萬台，季增 12%，年成長率則高達 65%。OLED 顯示器具備高畫質、廣色域、高對比、反應速度快等特性，且多數產品的刷新率高達 240Hz 以上，成功於高階電競市場引爆需求；加上面板廠、品牌廠積極行銷，預估 2025 全年出貨量將上看 262 萬台，年增率可望衝上 84%。

集邦：全球OLED顯示器Q3出貨年增65% 華碩首度擊敗三星奪龍頭。(圖：shutterstock)

TrendForce 表示，第三季 OLED 顯示器出貨前兩名順序翻轉，華碩 (2357-TW) 市占率上升至 21.9%，首度拿下 OLED 顯示器單季出貨第一名。華碩產品線布局完整，除了廣受好評的 ROG 電競顯示器外，亦率先推出針對創作者的 ProArt 專業 OLED 系列，以及多款創新的攜帶型 (Portable Monitor) 與折疊雙螢幕監視器，滿足消費者不同需求。

完整的產品策略與持續創新，奠定華碩在中高階市場的專業形象，預估其 2025 全年 OLED 監視器出貨也將登上全球第一。

三星 (005930-KS）第三季以 18% 的市占位居全球第二，其 2025 年第一至第三季 OLED 顯示器出貨表現相對穩定，上半年主要集中於既有旗艦及主力產品，第三季後期啟動新機種量產與出貨，第四季擴大出貨規模與促銷，迎接年終銷售旺季，可望進一步提升整體出貨表現。

微星 (2377-TW) 的 OLED 顯示器出貨排名從 2024 年的第五名，至 2025 年前三季已爬升至第三名，顯示其產品策略有效打開市場知名度。微星以逾 20 款中高階機種涵蓋不同價格帶，並專注於 UHD 高解析度型號的開發，以應對新世代顯示卡與 3A 遊戲對畫質的需求。此外，微星亦配合最新面板技術，同步發布產品，為市場提供最新規格的產品體驗。