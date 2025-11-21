〈壽險拚轉骨〉公會推接骨手術「三大鋼釘」：匯率評價調整、自我保險、改善幣別錯配

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-21 15:29

台灣壽險業「美元資產、台幣負債」的高度幣別錯配結構世上絕無僅有，壽險公司 2019 年以來支出避險成本高達 1.6 兆元，過去 10 年累計超過 2 兆元，幾乎全被外銀賺走，但卻只是為了規避短期財報波動。壽險公會今 (21) 日提出接軌新一代清償能力與 IFRS17 的改革架構，並以「接骨手術需先打下三根鋼釘」來形容，希望透過 15 年過渡期，協助產業會計評價調整、建立自我保險能力、改善資產負債結構。

左起為壽險公會理事長陳慧遊、副理事長林昭廷、理事蔡昇豐。(鉅亨網記者陳于晴攝)

壽險公會理事長陳慧遊表示，壽險的會計制度調整完之後，全台灣會看到更健康、更強壯的壽險產業，台灣是民主社會，各種意見都能溝通，壽險業也會傾聽各界的意見。

台灣保險市場開放競爭、總體經濟轉變出現的長期低利率環境，高利率保單的負擔造成壽險資產茁壯後，卻「骨骼不正」，資金必須投資海外，又在會計制度引導下，龐大的外匯避險成本用來平穩短期損益，造成二次傷害，使得壽險業要接軌 ICS 與 IFRS17 時，必須進行「接骨手術」，打下三大鋼釘，逐步修復骨架。

壽險公會副理事長、國泰人壽執行副總林昭廷直言，壽險業每年付出龐大的避險成本不但沒有進到股東口袋，還要額外再拿出 5% 增提，「我們不想再吃藥了，希望能從根本改善體質。」自 2000 年以來，壽險業頂著龐大壓力仍存活下來，顯見台灣人具有強大的韌性，若是國外公司就會直接重整了。

鋼釘一：調整會計評價制度，讓財務報表回到「允當表達」，符合壽險業長期經濟特性

若不先調整匯率評價會計制度，業者仍會被迫做高比率、短天期避險，錯失強化資本的黃金時機。此次建議採 15 年「暫行措施」，將部分匯率評價改為攤銷方式，並加強附註揭露。

此舉類似 2012 年推動的「外匯價格變動準備金」，當年同樣遭質疑，但實施 13 年後已累積逾 2000 億元 (2024 年底)，並為壽險省下約一兆元不必要避險成本，獲投資人與信評機構認可。目前整體壽險避險比例約落在 60-70% 水準，若未實施外價金，避險比例恐高達 90%。

公會強調，匯率評價會計制度的暫行措施並非讓業者永久偏離 IFRS，其目的與保險業新一代清償能力制度相同，給予業者 15 年的過渡期間調整資產負債結構、強化財務體質與資本。更重要的是，必須先打下第一根鋼釘，才能讓第二根與第三根鋼釘更有效果。

鋼釘二：建立自我保險機制，強化壽險業長期風險承擔能力

避險壓力降低後，業者可將節省成本挹注外匯價格變動準備金與特別盈餘公積，強化「自我保險」能力。公會並建議未來稅前盈餘需額外提列 5%，加速資本累積，而這些資金皆不得分派盈餘。

此鋼釘的目標是讓壽險業不再被短期匯率波動牽動，回到長期經營本質。

鋼釘三：從根本調整資產負債結構，改善幣別錯配，引導壽險資金回流台灣

第三根鋼釘著眼於改善幣別錯配，涉及資產、商品與政策三方改革，如資產面需透過監理誘因引導壽險資金回台、提升國內長天期投資標的供給、推動政策性公建與證券化商品；商品面亦須去保證化並縮短保證期間；政策面結合資產與商品面，主管機關亦在保險業新一代清償能力制度下規劃「資產負債管理改善獎勵措施」，引導業者改善幣別錯配與存續期間匹配，強化業者財務體質。

不過，這些改革本質上需較長的時間推動，所以需要同時打下三根鋼釘。