〈壽險拚轉骨〉公會推接骨手術「三大鋼釘」：匯率評價調整、自我保險、改善幣別錯配
鉅亨網記者陳于晴 台北
台灣壽險業「美元資產、台幣負債」的高度幣別錯配結構世上絕無僅有，壽險公司 2019 年以來支出避險成本高達 1.6 兆元，過去 10 年累計超過 2 兆元，幾乎全被外銀賺走，但卻只是為了規避短期財報波動。壽險公會今 (21) 日提出接軌新一代清償能力與 IFRS17 的改革架構，並以「接骨手術需先打下三根鋼釘」來形容，希望透過 15 年過渡期，協助產業會計評價調整、建立自我保險能力、改善資產負債結構。
壽險公會理事長陳慧遊表示，壽險的會計制度調整完之後，全台灣會看到更健康、更強壯的壽險產業，台灣是民主社會，各種意見都能溝通，壽險業也會傾聽各界的意見。
台灣保險市場開放競爭、總體經濟轉變出現的長期低利率環境，高利率保單的負擔造成壽險資產茁壯後，卻「骨骼不正」，資金必須投資海外，又在會計制度引導下，龐大的外匯避險成本用來平穩短期損益，造成二次傷害，使得壽險業要接軌 ICS 與 IFRS17 時，必須進行「接骨手術」，打下三大鋼釘，逐步修復骨架。
壽險公會副理事長、國泰人壽執行副總林昭廷直言，壽險業每年付出龐大的避險成本不但沒有進到股東口袋，還要額外再拿出 5% 增提，「我們不想再吃藥了，希望能從根本改善體質。」自 2000 年以來，壽險業頂著龐大壓力仍存活下來，顯見台灣人具有強大的韌性，若是國外公司就會直接重整了。
鋼釘一：調整會計評價制度，讓財務報表回到「允當表達」，符合壽險業長期經濟特性
若不先調整匯率評價會計制度，業者仍會被迫做高比率、短天期避險，錯失強化資本的黃金時機。此次建議採 15 年「暫行措施」，將部分匯率評價改為攤銷方式，並加強附註揭露。
此舉類似 2012 年推動的「外匯價格變動準備金」，當年同樣遭質疑，但實施 13 年後已累積逾 2000 億元 (2024 年底)，並為壽險省下約一兆元不必要避險成本，獲投資人與信評機構認可。目前整體壽險避險比例約落在 60-70% 水準，若未實施外價金，避險比例恐高達 90%。
公會強調，匯率評價會計制度的暫行措施並非讓業者永久偏離 IFRS，其目的與保險業新一代清償能力制度相同，給予業者 15 年的過渡期間調整資產負債結構、強化財務體質與資本。更重要的是，必須先打下第一根鋼釘，才能讓第二根與第三根鋼釘更有效果。
鋼釘二：建立自我保險機制，強化壽險業長期風險承擔能力
避險壓力降低後，業者可將節省成本挹注外匯價格變動準備金與特別盈餘公積，強化「自我保險」能力。公會並建議未來稅前盈餘需額外提列 5%，加速資本累積，而這些資金皆不得分派盈餘。
此鋼釘的目標是讓壽險業不再被短期匯率波動牽動，回到長期經營本質。
鋼釘三：從根本調整資產負債結構，改善幣別錯配，引導壽險資金回流台灣
第三根鋼釘著眼於改善幣別錯配，涉及資產、商品與政策三方改革，如資產面需透過監理誘因引導壽險資金回台、提升國內長天期投資標的供給、推動政策性公建與證券化商品；商品面亦須去保證化並縮短保證期間；政策面結合資產與商品面，主管機關亦在保險業新一代清償能力制度下規劃「資產負債管理改善獎勵措施」，引導業者改善幣別錯配與存續期間匹配，強化業者財務體質。
不過，這些改革本質上需較長的時間推動，所以需要同時打下三根鋼釘。
這 15 年的過渡期也是壽險體質修復期，之後三大鋼釘就會移除，屆時壽險資產錯配、短期避險比率過高、資金大量投資海外的問題，可望被導正，如同台語說的「打斷手骨顛倒勇」，接骨成功後，壽險資金將順利引導回來，投資台灣；累積足夠的外匯價格變動準備金與資本後，就有實力因應市場波動，讓壽險回歸健康的保障功能，累積獲利能力，也能實現對保戶與股東的承諾。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 壽險接軌IFRS17財報大改版！金管會增訂4指標 保單真實獲利全都露
- 壽險公會推理賠無紙化！結合FIDO與電子簽章 保經加入「醫起通」生態圈
- 壽險公會理事長陳慧遊看大型金控補足壽險缺口樂觀其成 投入資源更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇