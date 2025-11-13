鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-13 19:59

因應接軌 IFRS17，金管會今 (13) 日預告修正「保險業財務報告編製準則」的財務比率分析項目與公式，以提升資訊揭露品質，共計修正四條條文與三個格式，並刪除一個格式，壽險業 2026 年開帳適用，投資人在 2027 年 3 月揭露的年報就會看得到。

壽險接軌IFRS17財報大改版！金管會增訂4指標 保單真實獲利全都露。（鉅亨網資料照）

金管會保險局表示，本次修正重點包括增訂壽險業的 4 項關鍵財務比率，分別為「保險服務結果對稅前純益比率」、「合約服務邊際釋放對保險服務結果比率」、「新合約之合約服務邊際比率」及「新合約虧損性合約損失比率」，藉此讓投資人更能掌握壽險公司核心業務獲利來源與保單品質。

‌



保險局官員說明，未來整個保險業在 IFRS17 下的損益表，結構上會有明顯改變，主要顯示保險服務結果、財務結果與其他營業結果，其中，第一項指標「保險服務結果對稅前純益比率」就是要觀察保險本業營運上的績效對於稅前損益的貢獻。

第二項「合約服務邊際釋放對保險服務結果比率」，官員解釋，未來保險服務結果中最主要的保險收入來源之一即為 CSM，另外還有預期理賠及風險調整釋放，該指標是想了解保險服務結果產出中有多少比率是 CSM 釋放出來所賺到的，讓投資人能了解保險業者在商品設計、實際銷售與產出對於公司的貢獻。

第三項「新合約之合約服務邊際比率」，計算公式的分子是新合約的 CSM，分母是預期未來現金流入的現值，希望透過此指標來觀察未來賣出的新保單整體現金流入的預估中，CSM 所占的比率為多少，也就是看保單的獲利能力，比率愈高代表利潤愈好。

第四項「新合約虧損性合約損失比率」，分子是新合約虧損性的損失狀況，分母是整個保單預期未來現金流入的現值，希望藉此評估保單虧損狀況對於公司財務的影響。原則上，這項指標愈低愈好，沒有虧損的保單最好。