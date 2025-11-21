印度BIS急撤、 ADD懸而未決 華夏：以降低產銷、庫存方式因應

鉅亨網記者黃皓宸 2025-11-21 17:33

華夏 (1305-TW) 今 (21) 日於證交所舉行法說會，由於印度政府近期在化工產品管理政策上有重大轉變，原定今 (2025) 年底，將實施 BIS(印度進口產品認證) 化工品強制認證，在 11 月 12 日發布撤銷 BIS，且一次取消 14 項化工產品類別，讓多數進口 PVC 公司措手不及，預期因國際政治衝突持續升溫，讓印、美 2 國間關稅壓力，以及印度在上游化工原料高度依靠中國等因素造成。

據指出，印度先前提出針對原產於台灣、中、美、日等國的 PVC 徵收反傾銷稅，並實施 BIS 認證，要求 PVC 必須符合管控才能進口到印度。華夏因為很早就通過 BIS 認證，且取得 ADD(反傾銷稅) 稅率幾乎最低，占有優勢，原寄予厚望 2 項新制有助提振華夏產品出口。

但華夏處長吳建興表示，印度工業、經濟目前成長相當快速，對低成本原料需求強烈，BIS 限制也使當地加工業取得原料的成本偏高，印度政府卻最終選擇撤銷 BIS，並提高上游原料的供應彈性。

吳建興強調，BIS 取消方面，據公司了解，是國際衝突加劇，美國對印度課稅 50% 關稅，目前印度仍要和美國談判比較好關稅的優勢，但印度因為材料需求很大，將不利於產業發展，當地的業者正研議向印度政府提出訴訟，希望恢復 BIS 制度。

至於印度當地的 ADD，原先要在 11 月 17 日前決議，但到目前為止印度仍未發布任何延長或執行公告，若未公告可能視為自動延後，針對後續印度政策走向仍具變數，公司會持續關注最新發展。對華夏來說，原本的出口 2 項利多反而回到起點。

華夏表示，目前對明 (2026) 年印度 ADD、BIS 狀況仍不明朗下，全球原料成本都在降低，對華夏降低成本和售價是優勢，加上目前台幣貶值對於出口有利、運價也下滑，對於出口產業是有優勢，公司會利用降低產銷、持續降低庫存的方式因應，將虧損控制降到最低。