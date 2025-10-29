鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-29 19:04

‌



壽險公會今 (29) 日公布響應政府推動的「產業數位信任推動工作小組 (SIG) 暨場域驗證計畫」階段性成果，正式結合 FIDO 與電子簽章技術，完成理賠服務全程無紙化，並將「保險理賠醫起通」服務網絡擴大至保險經紀人公司，開創跨業合作新模式。

壽險公會推理賠無紙化！結合FIDO與電子簽章 保經加入「醫起通」生態圈。（鉅亨網記者陳于晴攝）

壽險公會指出，「醫起通」服務讓保戶只需線上授權，醫療院所即可透過區塊鏈加密技術，將診斷書與收據直接傳送給保險公司，省去紙本郵寄及往返奔波，避免資料遺失與人工錯誤，顯著縮短理賠時間。根據場域驗證結果，數位化作業可節省 1 至 4 個工作日，理賠效率大幅提升。

‌



數位產業署署長林俊秀打趣地表示，自己是森林系畢業，最開心看到無紙化成果，他強調，數位信任技術是保險產業轉型的重要基石，壽險公會透過此次計畫與醫療院所、保經公司及第三方驗證平台合作，不僅強化資料安全，也為金融與醫療跨域整合建立典範。

壽險公會理事長陳慧遊指出，公會導入 FIDO 身分驗證與電子簽章技術，確保理賠申請安全無虞，並推動跨域合作，讓「醫起通」服務延伸至保經通路。他強調：「這項成果不只是技術創新，更代表整個產業為落實普惠金融、公平待客所共同努力。」

保經公會理事長李正之表示，保險公司與保經通路之間的「專業分工、合作共榮」是未來趨勢。保經業務員最了解客戶家庭需求，若能運用數位工具協助理賠申請，將更快速精準地服務客戶，「每一張能順利理賠的保單，都是對家庭穩定與社會責任的實踐。」

壽險公會表示，FIDO 技術目前已應用於「保險存摺」App，民眾可刷臉登入後進行理賠申請，並以電子簽章完成授權，整體過程全程無紙化且具法律效力。保險公司審核時，系統會自動轉換為 PDF 檔，兼顧便利與資安。