〈鴻海科技日〉OpenAI執行長Sam Altman現「聲」AI領域潛力巨大

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-21 13:18

鴻海科技日 HHTD20 今 (21) 日登場，鴻海 (2317-TW) 與 OpenAI 合作成關注焦點，今早鴻海宣布與 OpenAI 合作，聚焦下一世代 AI 基礎設施硬體的設計工作與美國製造。OpenAI 執行長 Sam Altman 則現「聲」，指出 AI 領域發展迅速，且潛力非常巨大。

OpenAI執行長Sam Altman現「聲」，AI領域潛力巨大。(圖：鴻海提供)

Sam Altman 表示，雖無法親自出席鴻海科技日，但近期已在舊金山總部，與董事長劉揚偉會面，並討論當前 AI 的快速發展，並在今天宣布簽署合作協議，在美國共同設計，打造下一代 AI 硬體，且對於能與鴻海合作感到非常榮幸。

Sam Altman 指出，三年前 OpenAI 發布 ChatGPT，在那之前使用 AI 的人不多，但時至今日已有 8 億人使用 ChatGPT 來學習、創作等。Sam Altman 強調，雖 AI 已為全球帶來許多價值，但隨著技術持續演進，認為 AI 仍有巨大潛力。

Sam Altman 表示，在模型趨於強大的情況下，需要更新的硬體支撐，包含新型機櫃、冷卻設備、電力系統等，皆需強大的供應鏈支援，若要持續推進 AI 演進，必須在規模化下生產新型 AI 基礎建設硬體，因此期待能在美國與鴻海實現。

Sam Altman 提到，鴻海在建構大型、複雜硬體與基礎設施方面有豐富經驗，因此認為鴻海是理想的合作夥伴，希望透過雙方一起探索打造各種產品。