search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈鴻海科技日〉OpenAI執行長Sam Altman現「聲」AI領域潛力巨大

鉅亨網記者劉玟妤 台北

鴻海科技日 HHTD20 今 (21) 日登場，鴻海 (2317-TW) 與 OpenAI 合作成關注焦點，今早鴻海宣布與 OpenAI 合作，聚焦下一世代 AI 基礎設施硬體的設計工作與美國製造。OpenAI 執行長 Sam Altman 則現「聲」，指出 AI 領域發展迅速，且潛力非常巨大。 

cover image of news article
OpenAI執行長Sam Altman現「聲」，AI領域潛力巨大。(圖：鴻海提供)

Sam Altman 表示，雖無法親自出席鴻海科技日，但近期已在舊金山總部，與董事長劉揚偉會面，並討論當前 AI 的快速發展，並在今天宣布簽署合作協議，在美國共同設計，打造下一代 AI 硬體，且對於能與鴻海合作感到非常榮幸。 


Sam Altman 指出，三年前 OpenAI 發布 ChatGPT，在那之前使用 AI 的人不多，但時至今日已有 8 億人使用 ChatGPT 來學習、創作等。Sam Altman 強調，雖 AI 已為全球帶來許多價值，但隨著技術持續演進，認為 AI 仍有巨大潛力。 

Sam Altman 表示，在模型趨於強大的情況下，需要更新的硬體支撐，包含新型機櫃、冷卻設備、電力系統等，皆需強大的供應鏈支援，若要持續推進 AI 演進，必須在規模化下生產新型 AI 基礎建設硬體，因此期待能在美國與鴻海實現。 

Sam Altman 提到，鴻海在建構大型、複雜硬體與基礎設施方面有豐富經驗，因此認為鴻海是理想的合作夥伴，希望透過雙方一起探索打造各種產品。 

展望明年，Sam Altman 表示看到前方蘊藏巨大的可能性，對於此次合作感到非常興奮，並期待能將 AI 優勢帶給世界上每一個人。 


文章標籤

鴻海鴻海科技日OpenAIChatGPT

相關行情

台股首頁我要存股
鴻海225-4.86%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
鴻海

61.29%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
鴻海

61.29%

勝率

#利多出貨

中強短弱
鴻海

61.29%

勝率

#島狀下跌

中強短弱
鴻海

61.29%

勝率

#弱勢下殺股

中強短弱
鴻海

61.29%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


      Empty
      Empty