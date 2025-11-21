輝達助台灣算力躍上國際 晶創26超級電腦首登全球500強奪第29名
鉅亨網記者黃皓宸 台北
在美國聖路易舉行的國際超級電腦年會 (SC25) 上，公布了全球矚目的 TOP500 超級電腦排行榜。國科會轄下的國研院國網中心所建置的「晶創 26」超級電腦系統中的 H200 架構系統「Nano4」，首次登榜即獲全球第 29 名，成為台灣自主建置超級電腦的新里程碑，也展現我國堅強的 AI 國際競爭力。
國研院表示，「晶創 26」為國家推動 AI、高效能運算與科研自主能力的重要基礎設施，由國研院國網中心規劃建置，作為「前瞻基礎建設」與「AI 十大建設」的重要一環，不僅象徵台灣算力硬體的進化，更是主權 AI 與技術自主發展的關鍵推手。其中「Nano4」實測最佳用電功率為 2.214 百萬瓦 (MW)，最高實測效能為目前台灣最快、運算密度最高的超級電腦。
國研院指出，「晶創 26」採用雙重算力架構設計，包括 Nano4(H200 架構系統)。以及最新一代的 GB200 NVL72 架構節點，GB200 NVL72 為輝達 (NVDA-US) 新推出的旗艦級 AI 運算平台，由國網中心領先全台首次導入，每座搭載多達 72 顆 Blackwell GPU 與 13.5TB 記憶體，具備極高 AI 訓練效。
國研院表示，未來「晶創 26」將廣泛支援國內學研界與產業界應用，涵蓋生成式 AI 訓練與推論、氣候模擬、生命科學、半導體研發、智慧製造等關鍵領域。國研院國網中心亦將進一步整合其他超級電腦與高速網路系統，打造台灣具延展性、安全性與高速連結的科研算力環境。
「晶創 26」的建置不僅強化台灣的自主科技實力，更將成為邁向「算力自主、AI 強國」的重要基石，未來將持續拓展國際合作，深化算力服務，帶動我國在 AI 與科學運算時代的核心競爭力。
