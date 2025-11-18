國科會通過6件園區投資案共7.81億元 從生醫至AI開發平台公司

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-18 21:01

國科會今 (18) 日舉行第 28 次科學園區審議會議，會中通過 6 件投資案，其中 3 件不公開，投資金額共計新台幣 7.81 億元，投資案範圍從生醫產業、AI 應用平台開發到水泥 3D 列印公司。另有 4 件增資案，合計增資約 7.27 億元。

國科會主委吳誠文。(圖:國科會提供)

國科會表示，此次核准投資案包括生物技術產業興友科技中科分公司、電腦周邊超數科技及潤譽科技中科分公司等 3 案對外公布。

國科會表示，興友科技中科分公司將設立在中科園區，投資金額 2,000 萬元，主要產品為生物電阻抗體組成分析儀。興友科技以生物電阻抗分析技術 (BIA) 為主軸，開發新型、高精準度體組成測量技術之產品，包含簡易單頻、雙頻全身至臨床應用的多頻、多肢段的生物電阻抗等測量技術，廣泛應用於家庭保健、專業醫療及特殊族群分析等各系列機型。

超數科技則設立於中科園區，投資金額為 1,600 萬元，投入企業 AI 應用開發平台 (AI Twin)、工具機智慧助理 (Copilot for Machine Tools) 等應用軟體之研究開發。此公司以大語言模型及視覺計算，透過 AI Twin 與機台端 Copilot 的一體化方案，聚焦製造業場域的「人機協作、異質機群整合、可追溯與合規治理」，有助提升我國生成式 AI 在智慧機械的創新價值。