連7年戰力滿點！台灣洗錢防制追蹤報告全球評鑑連過4關獲最佳等第 跨部會挺進第5輪

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-20 19:22

我國在國際防制洗錢與打擊資恐（AML/CFT）領域再傳捷報！今（20）日通過了亞太洗錢防制組織（APG）全球第四輪相互評鑑的第 3 次後續追蹤報告，成功維持「一般追蹤」（Regular Follow-up）的最佳等第，展現了國際社會對台灣政策作為的充分肯定。

防洗錢戰力滿點！台灣洗錢防制追蹤報告連過3關獲最高等級 備戰下一輪全球評鑑。（圖：shutterstock)

本次追蹤報告由行政院洗錢防制辦公室統籌，結合司法院、金管會、經濟部等多個關鍵部會共同撰擬，並由法務部調查局洗錢防制處（FIU）提送 APG。報告順利在 APG 相互評鑑委員會線上會議中獲全體會員一致通過，延續了我國自 108 年以來一直保持的優異成績，連續第七年戰力滿點。

‌



本次報告主要著重於我國近年在金融犯罪防制領域的最新進程和制度強化：

1. 風險評估更新： 發布了《2024 年國家洗錢、資恐及資武擴風險評估報告》的最新更新。

2. 監理措施精進： 報告特別針對虛擬資產服務之事業或人員（VASPs）的監理措施、法律協議實質受益人透明度，以及指定非金融事業或人員（DNFBPs）的指導原則進行了精進說明。

3. 法規超前部署： 因應全球資恐及資武擴風險升高，我國正積極推動《資恐防制法》等相關法規的修法規劃。

行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵及法務部調查局洗錢防制處處長吳月萍率隊出席會議，內容獲 APG 秘書處及所有會員國的高度肯定。

行政院洗錢防制辦公室主任徐錫祥表示，隨著馬爾地夫及紐埃評鑑完成，APG 全球第四輪相互評鑑已正式圓滿結束，全球正式開啟了第五輪相互評鑑階段。