鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-21 16:08

賴清德總統今 (21) 日前往彰化關心公地放領政策執行情形時指出，政府照顧農民與勞工的核心目標一致，要讓每位國人都能獲得安定生活。對勞保傳出可能破產議題，賴清德也作出具體承諾，強調政府會根據檢討結果每年撥補，基金將永續存在，呼籲勞工朋友們不用擔心。

賴清德承諾:勞保基金不會破產，請勞工不用擔心。(圖:總統府提供)

賴清德表示，公地放領是協助自耕農取得土地、解決長年土地問題的重要改革；而勞保部分，政府已編列預算穩健撥補基金、強化財務機制，並承諾負最後責任，確保勞工權益不受影響，無論農民或勞工，政府都會持續支持，讓各行各業都能安定前進。

賴清德說，他在擔任行政院長時推動改革，只要確實從事農作，不論是否擁有農地都能參加農保，因此過去農保給付僅在最終階段才能領取相關保險金並不合理，因此推動調整標準，且新增職業災害給付及推動農民退休金，目的是要讓從事農業的人可以得到國家制度性的照顧，也提高年輕人投入意願。

賴清德也提及政府的勞工政策，強調目前全台灣共有 1,053 萬人參加勞保，在擔任立委時期即常接獲民眾擔心勞保可能會破產的電話，因此前總統蔡英文自 2019 年起，用公務預算撥補勞保基金，近 7 年來共撥補 5,178 億元，加上這幾年因為台灣股市在漲，經濟不錯，勞保基金也有賺錢，現在基金已經由 7,188 億元，成長到 1 兆 2,484 億元。