鉅亨網新聞中心 2025-11-21 15:24

AI 泡沫恐慌加劇、美股暴跌，加上即將進入三連休，日本股市週五 (21 日) 賣壓沉重，日經 225 指數(NKY) 開盤即跳水 2%，狂瀉千點，終場大跌 2.40% 或或 1,198.06 點，報 48,625.88 點。

〈日股盤後〉科技股遭血洗、三連休加劇賣壓 日經指數崩1198點。(圖:shutterstock)

東證指數 TOPIX(TPX) 終場跌 0.06% 或 1.84 點，報 3,297.73 點。

人工智慧相關股票的過熱問題再次被提醒，科技股血流成河，鎧俠狂殺 11.51%，軟銀重挫 10.9%，愛德萬測試崩跌 12.1%，京威力科創暴跌 7.14%。

三井住友 DS 資產管理公司首席市場策略分析師 Masahiro Ichikawa 表示，輝達財報帶來的利多很快就被市場消化，而市場對人工智慧的謹慎情緒依然強烈。這些市場波動對軟銀和愛德萬測試等日本人工智慧相關股票來說是個壞消息。

消息方面，首相高市早苗內閣 21 日批准一項總額達 21.3 兆日元（約 1,354 億美元）的振興經濟方案，創下新冠疫情以來最大規模，希望透過這筆資金回應選民的不滿，然而此舉可能令正密切檢視日本財政狀況的投資人感到不安。

撥出巨額資金用於物價紓困，凸顯高市應對持續通膨的決心。持續通膨加劇了選民的不滿，並導致前任首相下台。週五公布的數據顯示，日本核心物價指標已連續 43 個月維持在或高於日本央行 2% 的目標水準，創下自 1992 年以來最長紀錄。

此外，日元兌美元周四 (20 日) 貶破 157，觸及 1 月以來最弱水準，持續走向被視為可能引發干預的 160。對此一名日本政府委員會成員警告，日本政府可能比市場認為的更接近出手干預外匯市場。