鉅亨網編輯林羿君 2025-11-21 13:16

日本首相高市早苗內閣 21 日批准一項總額達 21.3 兆日元（約 1,354 億美元）的振興經濟方案，創下新冠疫情以來最大規模，希望透過這筆資金回應選民的不滿，然而此舉可能令正密切檢視日本財政狀況的投資人感到不安。

高市早苗拍板21.3兆日元刺激案 市場憂心日元先崩。（圖：REUTERS/TPG）

內閣府 21 日表示，這項振興方案包含 17.7 兆日元（約 1,120 億美元）的普通會計支出，相關經費很可能將透過追加預算籌措，比前任首相一年前推出的計畫規模高出 27%。整體刺激方案總額達 21.3 兆日元，其中大部分措施鎖定在緩解物價壓力。

最大的一部分將用於「物價緩解」，金額達 11.7 兆日元。其中包括：未來三個月（至明年 3 月止）針對每戶家庭提供 7,000 日元的瓦斯與電費補貼、每名兒童一次性發放 2 萬日元現金，以及撥出 2 兆日元資金支援地方。

撥出巨額資金用於物價紓困，凸顯高市應對持續通膨的決心。持續通膨加劇了選民的不滿，並導致前任首相下台。週五公布的數據顯示，日本核心物價指標已連續 43 個月維持在或高於日本央行 2% 的目標水準，創下自 1992 年以來最長紀錄。

這項刺激方案另編列 1.7 兆日元強化防衛與外交能力，其中 1.1 兆日元用於協助本財年將國防支出提升至 GDP 的 2%，相關時程已提前兩年。此外，還將撥出 7.2 兆日元投入危機管理相關投資。

高市早苗另預留 7,000 億日元作為備用資金，用於因應天然災害及熊害事件所造成的損失。