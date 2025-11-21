鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-21 11:29

隨著全球金融市場持續動盪，黃金作為避險資產的價值再度凸顯。今日國際黃金價格維持在約 4,071.35 美元 / 盎司，反映出市場對其長期走勢的樂觀預期。國際黃金價格自年初至今已實現近 60% 的驚人漲幅，穩定在 4,000 美元 / 盎司以上。即使近來從近 4,500 美元高點回落，瑞銀仍主動上調金價至 4,500 美元 / 盎司，富蘭克林投顧等專家普遍認為，支撐金價長期上漲的深層結構性因素並未改變，長線多頭仍值得期待。

看好黃金衝4500！瑞銀上調預測 央行掃貨、ETF爆發 結構性多頭無懼盤整。（圖: shutterstock）

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）對黃金的後市看好，預計在 2025 年大幅上漲後，黃金價格將於 2026 年持續走高，已果斷將年中目標價從 4,200 美元 / 盎司上調至 4,500 美元 / 盎司，並將黃金評級維持在「具吸引力」。

瑞銀預計 2026 年黃金需求將進一步上升，主要受惠於多重關鍵因素，包括市場預期聯準會將進行降息導致實際收益率下降，以及持續不斷的地緣政治不確定性和日益惡化的美國財政風險。這些因素將促使央行和投資者繼續將黃金視為一種無對手方風險的資產，特別是在美國公共財政前景預計惡化之際。

瑞銀預計 2026 年的央行購金量約 900 噸，遠高於過去十年的平均水準。同時，隨著實際利率下降，反映持有非生息資產成本的降低，交易所交易基金（ETF）的買盤預計將在 2026 年繼續回升，流入量估計可達 750 噸。瑞銀也將黃金上行情景的目標價從 4,700 美元上調至 4,900 美元 / 盎司，預期若政治及金融風險急劇上升，金價有可能觸及此高點。

世界黃金協會與富蘭克林黃金基金經理人皆強調，更深層的結構性因素依然持續推動黃金價值，包含全球債務規模創紀錄、利率政策進入前所未見的試驗階段，以及主要央行儲備資產多元化的需求。在貿易緊張局勢與逆全球化趨勢下，黃金成了替代國家債務與貨幣的工具，在多元化投資上發揮了作用，因其與其他資產的相關性較低，已被證明能在不確定時期表現良好。

針對金礦股投資，高金價正使當前成為金礦業史上最賺錢的時期。專家建議應尋找那些能投產、產生現金、快速償債的礦脈項目，尤其看好中小型金礦股，因其較大型公司更具爆發力且具有併購題材。

瑞銀則建議，在總資產中配置 5% 左右的黃金，有助於提升投資組合的多元化，並在系統性風險下提供緩衝。