鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-21 10:55

華爾街投行摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 周四 (20 日) 發布重要預測調整，宣布撤銷聯準會 (Fed) 下月降息 1 碼的預期，因 9 月非農就業數據展現美國經濟韌性。

Fed下月降息無望？大摩率先撤降息預測：美經濟韌性十足 2026川普新政將讓降息更難（圖：Shutterstock）

最新就業報告顯示，儘管失業率小幅上升，但美國就業人數呈現廣泛且強勁的反彈，高盛策略師指這顯示夏季經濟放緩可能被誇大，勞動力市場實際上處於企穩狀態，而失業率微升主要源於勞動力參與率提升而非企業裁員，若剔除該因素，失業率本應下降。

大摩將 Fed 降息時點預期調整為 2026 年 1 月、4 月及 6 月，最終政策利率目標維持在 3%-3.25% 區間，與先前判斷一致。

值得注意的是，大摩特別警告稱 2026 年川普新政落地恐為經濟注入額外動能，這將導緻 Fed 降息力度弱於市場預期。個人減稅、加速折舊津貼等共和黨主導的財政刺激措施生效，料將使 2026 年初經濟成長率提升約 0.4 個百分點，不僅會壓低失業率，更可能直接阻斷 Fed 原定的降息計畫。

市場對 Fed 下月政策走向的預期隨之波動。雖然多數交易員仍押注暫停降息，但在就業數據公佈後，12 月降息 1 碼機率從 20% 微升至 33%。

克里夫蘭聯準銀行主席哈瑪克強調，目前貨幣政策限制性不足，必須維持現有立場確保通膨回歸 2% 目標。

多位聯準會官員近期密集表態對進一步降息持謹慎態度，認為在通膨持續高於目標值背景下，除非就業市場出現緊急惡化，否則利率制定委員會中的鷹派勢力可能佔上風。

貝萊德全球固定收益投資長、明年可能接替 Fed 主席鮑爾五位候選人之一的 Rick Rieder 表示，9 月非農報告顯示潛在就業增長仍然疲軟，因此 Fed 需要繼續降息以履行其充分就業使命;，同時補充說，美聯儲是否會在下個月採取這樣的行動仍不確定。

信安環球投資策略師 Seema Shah 則認為，在缺乏強力就業惡化證據的情況下，Fed 鷹派立場難以扭轉。

曾在 Fed 研究部擔任副主任一職的 Evercore ISI 特別顧問 John Roberts 在一項最新分析中表示，《大而美法案》的稅收和其他變化將在 2026 年初提振美國經濟成長約 0.4 個百分點，足以降低失業率，並可能阻止 Fed 至少一次原本會進行的降息。