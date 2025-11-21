鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-21 08:54

OpenAI 周四（20 日）發布公告，為 ChatGPT 全面推出群聊功能。這項功能經過小範圍測試，現在向所有已登錄用戶開放，覆蓋免費版、Go 版、Plus 版及 Pro 版方案。

OpenAI正式推出ChatGPT群聊，最多20人同時在線。（圖：Shutterstock）

用戶只需在任意新對話或現有對話界面的右上角點擊「人物」圖標，即可輕鬆創建群聊。用戶邀請成員的方式十分便捷，通過生成並分享一個連結即可，任何擁有連結的人都可以加入，也可以邀請更多成員，每個群聊最多支持 20 人同時在線。

‌



該功能全面覆蓋了從免費版到 Pro 版的所有方案，意味著所有已登錄的用戶都能無門檻地體驗這一協作新工具。為方便管理，所有群聊會話都會被聚合在側邊欄一個明確標注的獨立區域，與個人私聊區分開來。

據 OpenAI 介紹，群聊功能的應用場景極為廣泛。無論是用戶與朋友共同規劃一場周末旅行、與家人一起設計後院花園，還是與同事協作討論設計方案，ChatGPT 都能扮演訊息整合與創意激發的角色。

此外，ChatGPT 還能幫助團隊尋找符合所有人偏好的餐館、在辯論中充當裁判，或是在學校、工作項目中協助整合共享的文獻、筆記和問題。

在隱私方面，OpenAI 特別強調，群聊創建者的個人 ChatGPT 記憶（Personal Memory）絕不會與群內任何其他成員共享，有效保護了個資安全。