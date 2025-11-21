比特幣跌破8.7萬美元創6個月新低 大戶9月來已賣出200億美元

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-21 04:18

綜合外媒報導，比特幣周四 (20 日) 跌破 8.7 萬美元，創下 6 個多月新低，加密貨幣市場的跌勢，已持續了一個多月。投資人撤出風險性資產，加上聯準會 12 月降息機率降至 40%，市場陷入流動性不足困境。

比特幣周四跌破8.7萬美元，創下6個多月來新低。(圖:Shutterstock)

周四比特幣一度跌至 86,128 美元上下，而其他主要加密貨幣也全面走跌，瑞波幣 (XRP) 下跌 2.3%、跌破 2 美元，以太幣下跌逾 3%、跌破 3,000 美元，狗狗幣則持平。

比特幣近一個月以來，已下跌近 21.5%。（圖：Google 財經）

美國公布的就業數據優於預期，引發市場質疑央行是否會降息，根據芝商所 FedWatch 數據顯示，12 月降息機率已降至約 40%。

即使輝達 (NVDA-US) 公布亮眼財報，比特幣仍帶領股市走跌。大量投資 AI 相關股票的交易員往往也持有比特幣，使兩者走勢連動。

周四股市原本因輝達財報激勵的 AI 熱潮一度大漲，但漲幅隨後全數蒸發。市場擔心 AI 估值過高，加上懷疑聯準會 12 月能否降息，導致華爾街波動加劇。

10 月清算潮餘波盪漾

比特幣價格從 10 月初開始大跌，當時高槓桿加密貨幣部位出現連鎖清算。CoinShares 研究主管 James Butterfill 表示：「加密貨幣正遭受大戶重挫，這些人相信四年周期理論，而現在正是該周期價格下跌的時點。雖然我們從基本面角度不認同這種看法，但它已經某種程度上自我實現，大戶從 9 月以來已經賣出逾 200 億美元。」

10 月爆發的劇烈清算潮中，單日就有超過 190 億美元的槓桿部位被迫平倉。這場震撼不但打斷漲勢，還讓主要交易所的流動性大減。市場變得很脆弱，只要有一點賣壓，價格就容易大跌，這個問題到現在還沒解決。

選擇權交易員正盯著 85,000 美元關卡。根據 Coinbase 旗下加密貨幣交易所 Deribit 的選擇權合約，該價位的下檔保護需求最高，其次是 82,000 美元。

經濟不確定性加劇賣壓

Wintermute 場外交易主管 Jake Ostrovskis 表示：「聯準會在當前數據真空下如何制定政策仍不明朗，這種不確定性讓投資人不敢承擔風險，風險性資產首當其衝。」