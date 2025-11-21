鉅亨網新聞中心 2025-11-21 09:00

國際豪華房地產開發商達環球（Dar Global）與川普集團宣佈一項創新合作，雙方擬透過發行通證化股權（tokenized stakes）的方式，為預計於 2028 年竣工的旗艦項目「川普國際馬爾地夫酒店」籌集建設資金。代表著川普集團首次將其核心房地產業務，與新興的區塊鏈金融技術結合，旨在探索實體資產通證化（RWA）的新型融資路徑。

川普豪華飯店也通證化！RWA募資開跑 加密市場嗅到新一波資金潮。(圖:shutterstock)

自今年 5 月中旬市值達到近 65 億美元的高峰後，川普家族所持股份市值迄今已縮水逾 53 億美元，累計跌幅接近七成。這輪股價下跌與加密貨幣市場的大規模崩盤密切相關，特別是該公司於今年 8 月宣佈投入 20 億美元，購入某加密貨幣及相關證券後，將自身發展與加密市場深度綁定，使得資產價值遭受重挫。

儘管市場情緒低迷，川普對加密貨幣的擁護態度卻日益堅定。這位總統透過其子小唐納名下的可撤銷信託，間接持有 DJT 股票，使川普家族成為該公司的最大股東。

此外，川普自 2022 年底起發行限量版數位交易卡 NFT，這不僅帶來可觀收益，更被視為其重回公眾視野、強化政治影響力的重要手段。該系列產品在發行時機上與其 2024 年總統競選活動緊密結合，包括接受加密貨幣捐款等全方位佈局。

然而，這些 NFT 也面臨將政治形象資產化、合規性與透明度等方面的批評，部分捆綁特殊權益的 NFT，更被指責為利用支持者情感進行商業炒作。