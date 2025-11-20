渾水執行長：現在不宜放空大型科技股 被動式交易已破壞價格發現
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
知名放空者、渾水資本 (Muddy Waters Capital) 執行長 Carson Block 在接受彭博電視採訪時指出，儘管市場對人工智慧 (AI) 潛在泡沫的警告日益增加，現在並非是押注美國最大科技股下跌的時機。
他明確表示：「我寧願做多這個市場，也不願放空。」
Block 強調，如果有人試圖放空輝達 (NVDA-US) 或任何其他大型科技股，「你將無法在市場上生存太久」。
Block 的言論發表之際，美國股市近期正因投資者擔憂科技股漲勢過熱，而劇烈波動，標普 500 指數已從 10 月的高點下跌超過 3%。不過，輝達稍早發布的強勁營收預測，緩解了市場的部分恐懼，並駁斥了 AI 泡沫的說法。受此消息影響，科技股為主的那斯達克 100 期貨在周四上漲了 1.5%。
Block 解釋他對大型科技股維持謹慎態度的深層原因，在於被動式交易的盛行。他認為，這種趨勢「已經破壞了市場，大大削弱了價格發現。」
Block 指出，無論輝達的股價變得多麼昂貴，所有買入標普 500 指數的基金，只要持續有資金淨流入，就會每天買入輝達。這些基金必須等到出現淨流出，才會賣出輝達。
他建議，如果放空者希望尋找潛在的空頭目標，應該著眼於一些參與 AI 業務的「AI 鄰近公司」或「AI 冒牌者」。但他同時警告，只要像輝達這樣的市場領導者仍持續上漲，這類交易仍然非常危險。
