〈外銷訂單〉AI助攻連9紅！10月693.7億美元創同期高 電子資通訊獨占500億美元
鉅亨網記者張韶雯 台北
受惠於人工智慧（AI）應用及高效能運算（HPC）等新興科技需求強勁，經濟部統計處今（20）日公布 114 年 10 月份外銷訂單金額達到 693.7 億美元，不僅寫下歷年同月新高，且已連續 9 個月年增，與去年同月相比大幅成長 25.1%。累計今年前 10 月外銷訂單總額為 5,937.4 億美元，年增率高達 22.6%，顯示我國出口結構正迎來一波強勁的科技紅利。
觀察訂單結構，電子及資訊通信兩大產品合計接單金額高達 509.8 億美元，佔總訂單近 74%。
其中，電子產品 10 月接單金額達 284.1 億美元，創下歷年單月新高，年增率衝上 35.9%，主因高效能運算與 AI 應用需求推升 IC 製造、晶片通路及設計等關鍵環節訂單大增。資訊通信產品接單金額為 225.7 億美元，亦創歷年同月新高，年增 28.4%，主要由伺服器和網通產品的暢旺需求所帶動。此外，光學器材也因光學檢測與量測設備接單成長，年增 2.9%。
傳統產業 10 月呈現「冰火兩重天 ，雖然基本金屬和塑橡膠製品因市場需求保守與海外競爭壓力，分別年減 10.0% 與 9.8%，但部分傳產已見曙光。機械產品因半導體設備及自動化設備訂單增加，年增 16.0%；化學品則因藥品接單成長，年增 4.4%。
此外，10 月外銷訂單的海外生產比為 49.9%，較上年同月下降 2.1 個百分點。這主要歸因於資訊通信及電子產品廠商提升國內生產比重。這項數據被視為供應鏈轉型的訊號，顯示高階、高價值產品的生產正朝國內集中。
展望未來，統計處表示，儘管國際貿易政策和地緣政治衝突等不確定性因素持續干擾，但 AI、HPC 與雲端資料服務等新興科技商機加速擴張，將持續帶動我國半導體先進製程及伺服器供應鏈需求。廠商對 11 月接單的動向指數為 48.0，預期整體訂單金額將較 10 月略為減少，顯示科技業雖在高點震盪，但成長基礎穩固，仍可望支撐外銷接單動能穩健成長。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈穎崴法說〉董座：產能已經塞爆 明年探針月產能再倍增、營收估創高
- 搶攻AI算力商機！園管局今年招商開紅盤 促成166案引資1745億、日月光350億居冠
- 駁「台灣病」龔明鑫：台灣沒病！有問題的是中國內需疲弱對外低價傾銷
- 國安優先！龔明鑫：台積電前副總涉洩密案分3層面處理 高檢署已進行偵查
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇