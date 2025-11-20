〈外銷訂單〉AI助攻連9紅！10月693.7億美元創同期高 電子資通訊獨占500億美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-20 17:27

受惠於人工智慧（AI）應用及高效能運算（HPC）等新興科技需求強勁，經濟部統計處今（20）日公布 114 年 10 月份外銷訂單金額達到 693.7 億美元，不僅寫下歷年同月新高，且已連續 9 個月年增，與去年同月相比大幅成長 25.1%。累計今年前 10 月外銷訂單總額為 5,937.4 億美元，年增率高達 22.6%，顯示我國出口結構正迎來一波強勁的科技紅利。

10月外銷訂單693.7億美元創同期新高 電子資通訊獨占500億美元 前10月累計近6千億。（圖：經濟部提供）

觀察訂單結構，電子及資訊通信兩大產品合計接單金額高達 509.8 億美元，佔總訂單近 74%。

‌



其中，電子產品 10 月接單金額達 284.1 億美元，創下歷年單月新高，年增率衝上 35.9%，主因高效能運算與 AI 應用需求推升 IC 製造、晶片通路及設計等關鍵環節訂單大增。資訊通信產品接單金額為 225.7 億美元，亦創歷年同月新高，年增 28.4%，主要由伺服器和網通產品的暢旺需求所帶動。此外，光學器材也因光學檢測與量測設備接單成長，年增 2.9%。

傳統產業 10 月呈現「冰火兩重天 ，雖然基本金屬和塑橡膠製品因市場需求保守與海外競爭壓力，分別年減 10.0% 與 9.8%，但部分傳產已見曙光。機械產品因半導體設備及自動化設備訂單增加，年增 16.0%；化學品則因藥品接單成長，年增 4.4%。

此外，10 月外銷訂單的海外生產比為 49.9%，較上年同月下降 2.1 個百分點。這主要歸因於資訊通信及電子產品廠商提升國內生產比重。這項數據被視為供應鏈轉型的訊號，顯示高階、高價值產品的生產正朝國內集中。