鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-20 15:12

AI 晶片龍頭輝達 (NVIDIA) 公布最新財報，再度上演「一人救全村」，表現優於市場預期，激勵盤後股價強勁上揚，並帶動今 (20) 日亞股反彈，台股大漲逾 800 點。中國信託投信表示，輝達亮眼財報凸顯 AI 需求依然強勁，全球半導體行業持續處於上升循環，建議投資人可透過半導體主題型 ETF，掌握全球半導體上行週期的投資機會。

輝達再演「一人救全村」 法人：半導體仍處上升週期 看好這類主題型ETF。(圖:shutterstock)

中國信託投信表示，輝達執行長黃仁輝表示 AI 需求爆表，新一代 Blackwell 晶片的銷量極佳，且雲端 GPU 已經售罄，駁斥了市場對 AI 泡沫的疑慮。此外，輝達第三季資料中心營收創紀錄，主要受惠於 Blackwell 架構產品如 GB300 的放量，以及 NVLink 和網路事業的強勁增長。不僅如此，輝達下一季財測依舊超乎市場預期，預估 Q4 營收約 650 億美元，高於分析師預期的 620 億美元，顯示強勁的成長軌跡持續。

此外，AI 的強勁需求，也衍伸出傳統記憶體的超級循環。中國信託投信指出，目前記憶體市場正因兩大因素面臨供需結構急速收緊，首先是供給缺口擴大，記憶體大廠為生產高利潤的高頻寬記憶體 (HBM)，大幅削減 DDR4 產能並轉向 DDR5。包含三星、SK 海力士和美光都已宣布或計畫縮減甚至停止 DDR4 的供應。緊接而來的是升級過渡期恰巧遇上資料中心對記憶體需求的急遽增長。

在供給緊縮與需求大增之下，DRAM 價格漲勢迅猛。根據最新預測，2025 年第四季 DRAM 價格預期漲幅已從原始預測的 8%~13% 大幅上修至 18%~23%，顯示價格全面超越市場預期。摩根大通更預測，DRAM 市場營收在 2025 年和 2026 年將分別成長 100% 和 36%，強勁態勢一路延續至 2027 年 。

為滿足 AI 浪潮帶來的海量訂單，全球主要半導體廠正積極擴建新廠，目標多集中在 2025 年至 2028 年間完工。中國信託投信指出，這股產能擴張浪潮，使得提供設備、材料與檢測服務的上游半導體設備供應商就像是「賣鏟人」，可望成為本輪上行週期的最大贏家。建議投資人可透過半導體主題型 ETF，掌握全球半導體上行週期的投資機會。

00954 經理人許家瑜表示，在全球競相投資爭奪算力的背景下，AI 應用加速發展，並進一步帶動更多硬體需求與技術升級，不論是對先進製程、先進封裝，或是記憶體的擴產，以即 AI 晶片推陳出新頻率提高，對於半導體設備商都將是成長的助力，產業面維持正向看法。