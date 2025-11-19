鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-19 11:52

全球股市行情火熱，帶動主動式股票型基金及 ETF 規模達到 1.35 兆元，連續 4 個月寫新高。據投信投顧公會 10 月底資料，全市場主動式股票型基金及 ETF 近 1 月規模增加逾千億元。其中，擁有高人氣主動式台股 ETF 00981A 的統一投信就貢獻了 271.28 億元，為全市場增額的近 4 分之 1。統一此領域規模達到 1671.74 億元，為僅次安聯投信的第 2 大基金公司。

主動式股票型基金及ETF規模創高 統一投信10月狂吸271億元奪冠。(圖：shutterstock)

今年是主動式 ETF 元年，上半年野村、統一、群益 3 家投信打頭陣，雖然 00980A、00981A、00982A 3 檔台股類型的主動式 ETF 上市之初遭遇川普關稅危機，但股市旋即展開反彈，大盤與台積電屢創新高，投資人開始注意到主動式 ETF 主動選股的優勢，其中，00981A 成長速度最猛，00982A 亦有不斐成績，皆是帶動主動式股票型基金及 ETF 規模大增的主力。

分析投信投顧公會統計至 10 月底數據，主動式股票型基金及 ETF 近 1 月規模增加 1114 億元，光是統一投信就貢獻 271 億元，規模增幅約 19%，遠高於全市場增幅的 9%；安聯投信貢獻 223 億元，增幅約 15%，也有不錯表現。

近 3 月此領域整體規模增加近 1955 億元，其中有超過 500 億元的增額由統一投信貢獻，為全體基金公司第 1 名，且規模增幅達 44%，比全市場規模增幅高出約 27 個百分點。

投信投顧公會截至 10 月底數據，00981A 規模已來到 246 億元，為全市場最大的主動式 ETF；若依據統一投信官網申購買回清單截至 11/17 數據，規模已膨脹至 307.56 億元，成為市面上唯一規模逾 300 億元的主動式 ETF。

值得注意的是，主動統一全球創新 ETF(00988A-TW) 成立規模 62 億元，也空降主動式海外股票型 ETF 第 1 名，掛牌後亦獲資金青睞，11/17 規模增加至 82.92 億元。

主動統一全球創新 ETF 基金經理人陳意婷表示，聯準會已宣佈結束縮表，雖然年底降息機率下降，但以趨勢來說目前仍處於降息循環。而美國政府重新開放後，財政部於短期內釋放數千億美元進入市場，有利股市。產業方面，美國 5 大雲端服務商財報顯示，除了因應 AI 與雲端運算需求加速而上修資本開支，AI 變現速度也加快且應用範圍變廣，可能透過多方管道以快速增加算力，有望持續帶動相關類股營運。