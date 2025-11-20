台灣銘板1-3季每股虧損1.17元 將轉型爲數位金融科技服務公司

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-20 17:13

台灣銘板 (6593-TW) 今 (20) 日受邀召開法人說明會，公司指出，台灣銘板已正式從傳統製造業轉型為以區塊鏈技術為核心的數位金融科技服務公司，未來營運將由卡片製造、銘板事業與 Web3 金融科技三大引擎共同驅動整體營運規模放大。

圖左台灣銘板為董事長許嘉濬、圖右為總經理印文正。(圖：台灣銘板提供)

台灣銘板指出，隨著冷錢包卡量產、國際交易所合作落地，以及 CaaS（Card as a Service）跨境金融平台、跨境金融 U 卡服務與以太坊驗證節點等新事業加速導入，公司期望在金融科技與區塊鏈浪潮下，掌握 Web3 轉型所帶來的中長期機會，並以期對 2026 年起營運將迎來良好的成長動能。

台灣銘板目前營收來源仍以金融卡與票證卡等製卡業務為主，搭配卡片個人化服務，2025 年前三季營收 3.2 億元，稅後虧損 4418 萬元，每股虧損 1.71 元，三大業務營收占比分別為卡片 58%、卡片個人化 17% 及銘板業務 25%。

台灣銘板 2025 年前三季因銀行與票證機構客戶新舊卡交替，以及新業務 Web3、CaaS 與跨境金融等在前期佈局與拓展階段，相關研發、人力與行銷費用持續增加，使得整體產能稼動率短期內未達規模經濟造成虧損，但從目前在手訂單來看，已掌握多家銀行、票證公司客戶年度的合約，約達 770 萬張，預期隨著新卡發行計畫陸續啟動，製卡需求將逐步回溫，加上 Web3 金融科技事業部的佈局陸續到位，轉型效益有機會從今年第四季起逐步顯現，堆疊公司整體營運有機會回到過往成長的水準。

此外，台灣銘板公司也同步從產品組合與製程效率兩個面向進行優化，一方面，隨著全球減碳趨勢，公司積極導入再生 PVC、海洋回收塑料、PETG 等環保材質卡片，同時提升高階金屬卡產能，有望持續精進整體毛利率結構；另一方面，在銘板事業上逐步淘汰毛利偏低的產品，適度將部分製程外包，並導入自動化設備、優化生產效率，持續提高高附加價值產品比重，強化長期獲利韌性。

台灣銘板近年在 Web3 金融科技領域的布局快速成形，其中，最受矚目的 FortVax 冷錢包卡，其主打私鑰離線保存與 NFC 感應操作，結合公司多年金融卡製造經驗與資訊安全技術，已在 2025 年 10 月完成與全球知名加密貨幣交易所簽訂企業級資安冷錢包的採購合約，並完成客製化安全機制與驗證測試，符合金融級安全標準，目前預計今年第四季將正式進入量產與出貨階段，並同步擴大海外合作夥伴與市場占有率。

除了冷錢包卡外，因應新加坡法規變動，台灣銘板已於 2025 年 10 月啟動與香港 BIN Sponsor 簽約，加速發卡進程，台灣銘板並強攻全球數位支付與跨境支付市場，推出 Card as a Service（CaaS）平台，整合簽帳卡、U 卡與冷錢包簽帳卡，將擴大國際支付及加密貨幣相關應用的合作，提升公司 CaaS 平台的滲透率表現。

再者，台灣銘板也預計 2026 年上半年推出自有品牌 U 卡，並將市場鎖定越南、印尼、泰國、菲律賓等東南亞新興市場，且具高人口紅利與高支付需求的地區。