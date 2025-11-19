鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-19 20:26

今年 ETF 市場人氣榜出現大洗牌，觀察最新 ETF 持股人數排行榜可發現，高股息類型降溫，而主動式台股 ETF 崛起並呈現「三強鼎立」格局，主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 及主動野村臺灣優選 (00980A-TW) 皆入列月增前段班，顯示投資人對主動式 ETF 的認同度快速攀升，其中，00981A 吸金續航力最強。

ETF市場起風了！主動式ETF人氣三強鼎立 00981A吸金續航力最強。(圖：shutterstock)

元老級 ETF 元大台灣 (0050-TW) 今年強勢回歸，單月持股人數增加 17.64 萬人拿下第一，達 183.7 萬人；而今年竄紅的「怪物新人」00981A，月增 35554 人，奪下第二、僅次 0050，不僅單月新增人數居主動式 ETF 之冠，總持有人數也以約 14.8 萬人領先其他同類產品，在「基本盤＋成長力」兩項指標上同時勝出，人氣與信心可見一斑。

‌



ETF 達人表示，傳統高股息與市值型 ETF 雖然仍具基本盤，但是主動式 ETF 加入戰局後，資金風向有瓜分、轉向「成長＋主動選股」的跡象，除了 0050 之外，高股息與市值型 ETF 的人氣增幅已明顯落後於 00981A 等主動式台股新星。

ETF 達人進一步指出，ETF 持股人數的數據透露出一個清楚訊號，在台股震盪加劇的環境下，越來越多投資人不再只滿足於領息，而是願意將資金交給具備選股與調整彈性的主動式 ETF，由 00981A 領銜的主動台股產品，正成為新一波資金布局台股的核心選項。