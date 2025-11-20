〈焦點股〉輝達一人救全村 散熱族群紅通通健策衝2680元創高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-20 13:24

輝達 (NVDA-US) 財報報喜，執行長黃仁勳也駁斥 AI 泡沫化，指出旗下 Blackwell 晶片需求暢旺，銷售遠優於預期，激勵散熱族群今 (19) 日表現強勢，其中，健策 (3653-TW) 漲勢最為凌厲，衝上 2680 元創新天價，排行千金股第五。

輝達一人救全村，散熱族群紅通通健策衝2680元創高。(圖：REUTERS/TPG)

健策今天早盤以 2640 元開高走高，盤中最高漲至 2680 元，進逼漲停板，並創下歷史新天價，成交量超過 2000 張。至於三大法人近日著墨不多，連續 3 個交易日賣超，合計賣超 314 張。

‌



輝達下一代 Vera Rubin 系列對於散熱需求提高，包括健策、奇鋐 (3017-TW) 及雙鴻 (3324-TW) 皆有望成為受惠業者，奇鋐早盤以 1420 元開高，漲逾半根停板，不過隨後漲幅收斂，午盤後小漲，雙鴻則漲逾 1%。